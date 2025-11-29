Arne Slot al límite, se dice que el Liverpool apunta a Luis Enrique como reemplazo

Jacarta – Liverpool Se dice que está empezando a considerar grandes pasos con respecto al futuro. Ranura Arne. La presión para que el club despida al técnico holandés sigue aumentando después de que los Rojos sufrieran 9 derrotas en 12 partidos.

Lea también: Invicto en 16 partidos, el Arsenal se pone a prueba ante el Chelsea en un duelo a vida o muerte por el título



Este resultado es el peor récord del Liverpool desde la temporada 1953/1954 o los últimos 72 años. En respuesta a esta situación, la dirección de Anfield está empezando a preparar opciones de reemplazo, y el nombre que más destaca es luis enriqueentrenador en jefe del Paris Saint-Germain (PSG).



Kylian Mbappé y Luis Enrique

Lea también: Acusado de ser el causante de la destrucción del Liverpool, el Real Madrid cancela la compra de Ibrahima Konate



Según informes Espejo diarioSe dice que Enrique es el objetivo del Liverpool si Slot no puede volver a mejorar el rendimiento del equipo. De hecho, el técnico español ha abierto oportunidades como entrenador en primera división.

«Seguí la Premier League porque quería ir a Inglaterra a trabajar». dijo Enrique en 2023.

Lea también: Arne Slot al límite, ¿podría Klopp regresar al Liverpool?



Se dice que el Liverpool está impresionado con la transformación que ha llevado a cabo Enrique en el PSG. Bajo su dirección, el club francés ya no dependía sólo de reclutar estrellas, sino que construyó un equipo que finalmente pudo alcanzar la gloria, incluida la victoria de la Liga de Campeones con una victoria por 5-0 sobre el Inter de Milán.

Sin embargo, traer a Enrique a Anfield no es tarea fácil. Además de seguir dirigiendo al PSG, se dice que el coste del despido de Slot es muy alto.

Informe de El telégrafo dijo que Slot tenía derecho a recibir una compensación de alrededor de 11 millones de euros (alrededor de 190 mil millones de rupias) si se rescindía su contrato.