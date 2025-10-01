Armonía de 30 años, Twilite Chorus celebra los viajes de oro a través de conciertos especiales

VIVA – Coro legendario Coro de twilite Celebrará la edad de 30 años a través de un gran concierto titulado «Concierto de 30 aniversario de Twilite Chorus«Que se celebró el sábado 8 de noviembre de 2025 en el Simfonia Hall en Yakarta, Kemayoran. Este concierto fue un marcador del largo viaje del coro de Twilite para mantener la existencia de música de coro en Indonesia.

Este evento no solo presenta nostalgia, sino que también es un símbolo de compromiso para continuar fortaleciendo el arte vocal en el país. El soporte completo proviene de Fundación Adinda Bakrie y PT resumen Agugg tbk.

«Nos sentimos honrados de poder apoyar este concierto como una forma de nuestro compromiso con el desarrollo del arte y la cultura en Indonesia. Esperemos que la presencia de Chorus de Twilite pueda inspirar a la generación más joven a amar cada vez más la música del coro», dijo Adinda Bakrie, fundadora de la Fundación Adinda Bakrie.

Este concierto presentará alrededor de 200 cantantes de coros que aparecen con 70 músicos Twilite Orchestra. Traerán una fila de opciones, que van desde música clásica, canciones populares, hasta obras populares. Algunos de ellos son la capital de la ciudad capital de Mochtar Embut, Bangu, jóvenes jóvenes, de Alfred Simandjuntak, Coro de Anvil de Giuseppe Verdi, para somos los campeones de la reina.

Otra sorpresa surgió de la aparición de Antea Turk, un gran compositor de criado Rudolf Supratman, quien cantará la canción Tanah Airku de la Sra. Sud. Se cree que este momento es una de las apariencias más emocionales en el escenario.

Como director Addie MS afirmar que este concierto será especial. Él dijo: «Por supuesto, en la presentación esta vez, somos como un fragmento de las obras que hemos traído durante 30 años. De canciones regionales, canciones nacionales, pop, incluso reina, luego también está la ópera», dijo.

No solo eso, Addie MS traerá su propio trabajo. «Pero esta vez parece que hay un impulso correcto, por lo que está mi trabajo, hay dos. ElegíaEntonces uno de ellos, BAGIMU PAZ«Añadió.

Trabajar Para tu paz Una vez entregado en Sydney Opera House en 2009. Según Addie, este trabajo es muy relevante para las condiciones mundiales actuales.

«En tu paz quiero invitarnos a reflexionar sobre el significado de la paz, la belleza de la paz. Si podemos unirnos, aceptar diferencias y luego desarrollar una vida armoniosa juntos».

Este concierto de celebración también llevó a varios coros universitarios, como el coro del Instituto Permanas, el PSM Agria Swara IPB y la Universidad PSM Mercu Buana. Esta colaboración muestra cómo Twilite Chorus no solo celebra el pasado, sino que también abre espacio para que la nueva generación participe en el trabajo.

Para las personas que desean ver este gran concierto, las entradas se pueden comprar a través de Tiptip (https://tiptipip.id/) desde el 1 de octubre de 2025.