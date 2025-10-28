Armie Hammer regresa al tráiler de Frontier Crucible, el primero desde las acusaciones

El tráiler de “Crisol fronterizo”, un thriller occidental protagonizado martillo armadoha sido liberado. La película marca el regreso de Hammer a la actuación desde que se alejó de la industria cinematográfica luego de múltiples acusaciones de agresión sexual en 2021.

Las reclamaciones contra Hammer, incluyendo acusaciones de abuso físico y violación, fueron cometidos por varias mujeres en 2021. Como se informó anteriormente, una investigación de la policía de Los Ángeles se llevó a cabo sin que se presentaran cargos. A pesar de que Hammer negó las acusaciones y mantuvo que las relaciones eran totalmente consensuales, su carrera se descarriló, lo que le llevó a estar exiliado en Hollywood durante tres años.

Hammer volvió a actuar el año pasado después de contratar «Frontier Crucible», que protagoniza junto a William H. Macy. El reparto también incluye a Myles Clohessy, Mary Stickley, Eli Brown, Ryan Masson, Zane Holtz, Eddie Spears y Thomas Jane.

Basada en la novela de Harry Whittington «Desert Stake-Out», la película se centra en «un carro lleno de suministros médicos que se necesita desesperadamente y que es víctima de un ataque apache. El único hombre que puede guiarlo hasta su destino es Merrick Beckford, pero para llegar allí, necesitará contar con la ayuda de un trío de peligrosos forajidos empeñados en sobrevivir», dice la sinopsis oficial. «Cuando matan accidentalmente a un explorador Apache, todas las apuestas se cancelan y la supervivencia es el nombre del juego».

Del productor de “Bone Tomahawk” y “Dragged Across Concrete”, Dallas Sonnier, la película proviene del sello Bonfire Legend de Sonnier y será dirigida por Travis Mills (“The Pendragon Cycle”).

“Frontier Crucible” llega a los cines y estará disponible digitalmente el 5 de diciembre. Mira el avance a continuación: