‘Armas’ se queda número 1 en la taquilla del Reino Unido e Irlanda

Warner Bros. ‘ «Arma«Ocupó el puesto número 1 en la taquilla del Reino Unido e Irlanda para un segundo fin de semana, agregando £ 1.5 millones ($ 2.1 millones) y trayendo su total a £ 6.2 millones ($ 8.4 millones), según ComScore.

Sony Pictures lanzó el drama romántico de Celine Song «»Materialista«Protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal, directamente en el segundo lugar con $ 1.7 millones. Lanzamiento indio»Culi«Con superestrella Rajinikanth Liderando una galaxia de estrellas pan-India, distribuida por Lights on Entertainment, seguido de cerca en el número 3 con $ 1.27 millones.

La comedia del intercambio del cuerpo de Disney «Freakier Friday» cayó al número 4 en su segundo marco, recaudando $ 1.24 millones por un total de $ 5.4 millones. Completando los cinco primeros fue la película de Marvel de Disney «The Fantastic Four: First Steps», que ganó $ 930,095 y ahora es de $ 28.1 millones después de cuatro semanas en el lanzamiento.

Fuera de los cinco primeros, «The Bad Guys 2» de Universal estaba en el número 6 con $ 733,648, elevando su cueno a $ 11.9 millones. La nueva versión de Paramount «The Naked Gun» ocupó el séptimo lugar con $ 700,593, por un total de $ 7.6 millones. «Together» de Miracle Comms estaba en el número 8 con $ 681,293.

La secuela de acción de Yash Raj Films «War 2» se inclinó en el No. 9 con $ 680,025, mientras que «Nobody Nobre 2» de Universal completó el Top 10, debutando con $ 642,716.

Entre los próximos lanzamientos, el miércoles, el documental de Paul Dugdale «Yungblud. ¿Estás listo, chico?» Abre en más de 100 pantallas. Ve al músico británico interpretando pistas en vivo de su álbum del 20 de junio Idols en el lugar histórico, Hansa Studios de Berlín. El miércoles también ve el lanzamiento de la adaptación de Stephen King de Studiocanal «The Life of Chuck», protagonizada por Tom Hiddleston.

El viernes ve un amplio lanzamiento para «Dongji Rescue», un drama de guerra a gran escala codirigido por Guan Hu y Fei Zhenxiang. Protagonizada por Zhu Yilong, Wu Lei, Ni Ni y William Franklyn-Miller, la película relata el desgarrador incidente de 1942 de Lisboa Maru, cuando los pescadores chinos salvaron a cientos de prisioneros de guerra británicos.

Munro Film Services Ltd está abriendo «The Rinds», una comedia establecida y siguiendo a los empleados del icónico cine Prince Charles de Londres, mientras Dogwoof está inclinando el aclamado documental de Gaza «Pon su alma en su mano y camina».

También nuevo esta semana es «The Thursday Murder Club», la adaptación de Chris Columbus sobre la novela del crimen más vendida de Richard Osman. Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie, el título respaldado por Netflix alcanza más de 25 ubicaciones. Para el público de la casa de arte, el aclamado drama nepalés de Nabin Subba «A Road to a A Village» sale a través de una pizarra subterránea, mientras que Dag Johan Haugerud continúa su ciclo de Oslo con «Oslo Stories Trilogy: Sex». El drama ganador de Edimburgo de Jack King, «Ceremony» y la comedia oscura de Eva Victor, «Sorry, Baby», con Víctor junto a Naomi Ackie y Lucas Hedges, también se están abriendo.

De Kazoo Films llega la animación «Gran Premio de Europa», y Universal está abriendo el contemporáneo «Eddington» occidental de Ari Aster, protagonizado por Joaquin Phoenix, Deirdre O’Connell, Emma Stone y Pedro Pascal. Bakrania Media está liberando el drama vietnamita «Dejando mamá».

El cine clásico regresa en forma de «Battleship Potemkin» de Sergei Eisenstein de BFI Distribution y el 50 aniversario del favorito de culto «The Rocky Horror Picture Show». Mientras tanto, Park Circus trae de vuelta el «grifo espinal» para una reedición única.

El sábado ofrece «KPOP Demon Hunters: A Sing-Along de Netflix, dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans y con la voz de Arden Cho, Ahn Hyo-Sseop, Daniel Dae Kim, Lee Byung-Hun y otros.