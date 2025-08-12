‘Armas’ se dispara a la cima de la taquilla del Reino Unido e Irlanda


Warner Bros. ‘ «ArmaSe abrió en el número 1 en la taquilla del Reino Unido e Irlanda con £ 2.8 millones ($ 3.7 millones), según ComScore.

Disney’s «Viernes más extraño«Debutó en el segundo lugar con $ 2.3 millones, mientras que el» The Fantastic Four: First Steps «del estudio se trasladó a tercero, tomando $ 1.8 millones por un total de tres semanas de $ 25.5 millones.

«The Naked Gun» de Paramount estuvo en cuarto lugar con $ 1.4 millones, lo que elevó su total de dos semanas a $ 5.9 millones. La secuela animada de Universal «The Bad Guys 2» completó los cinco primeros con $ 1 millón por $ 9.9 millones acumulativos.

La mitad inferior del Top 10 fue dirigida por el «Jurassic World Rebirth» de Universal en el número 6, que ganó £ $ 892,222 por $ 44.9 millones acumulativos. Warner Bros. ‘ «Superman» ocupó el número 7 con $ 874,672, lo que eleva su total a $ 34.9 millones.

Warner Bros. ‘ El drama de carreras «F1» colocó el número 8, agregando $ 378,875 por $ 28.8 millones hasta la fecha. «Saiyaara» de Yash Raj Films llegó al número 9 con $ 328,509 por un total de $ 3.5 millones, mientras que el documental de los fanáticos de Eminem de Trafalgar, «Stans», fue en el número 10, recaudando $ 285,426 y empujando su total acumulativo a $ 4733,893.

El seguimiento de Celine Song a «Past Lives», el romántico drama de comedia «Materialists», lidera los nuevos lanzamientos de esta semana, llegando en más de 300 ubicaciones a partir del miércoles 13 de agosto a través de Sony Pictures. La película está protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal.

El jueves ve la llegada de dos de las películas más grandes del año de la India: la secuela de acción de Spy Universe de Yash Raj Films «Guerra 2«Encabezado por NTR y Hrithik Roshan; y Lights On Entertainment y» Coolie «de Hamsini Entertainment, con superestrella RajinikanthAmir Khan, el Aumir, su religión, el Souin Shair.

El documental de la música «The Grateful Dead Movie 2025 Meet-Up» también se abre el jueves a través de la lanzamiento de Trafalgar.

El viernes trae una pizarra llena encabezada por la comedia familiar de Kaleidoscope Entertainment «Super-Charlie», que se abrirá en más de 300 ubicaciones. Netflix lanza el thriller de crimen de Benjamin Caron «Night Always Come», protagonizada por Vanessa Kirby y Jennifer Jason Leigh, mientras que Modern Films continúa su «Trilogía de Historias de Oslo» con «Amor». Bulldog Film Distribution ofrece al drama sueco «sin reservas», y Tull Stories debuta el documental íntimo «Motherboard», dirigido y protagonizado por Victoria Mapplebeck.

Los lanzamientos adicionales del viernes incluyen la restauración 4K 4K de ICA Cinema de la restauración 4K de Park Circus de «Ghost Dog: The Way of the Samurai» de Jim Jarmusch y la reedición 4K de Curzon de la «Estación Central». Los distribuidores de películas de entretenimiento despliegan el horror del cuerpo «juntos», Miracle Comms presenta «Bambi: A Tale of Life in the Woods», y Universal Pictures previa a la secuela de acción «Nadie 2» antes de su lanzamiento más amplio.

Anime Ltd cierra la semana del domingo con un relanzamiento de 4K de «Wolf Children» de Mamoru Hosoda.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí