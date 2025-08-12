‘Armas’ se dispara a la cima de la taquilla del Reino Unido e Irlanda

Warner Bros. ‘ «ArmaSe abrió en el número 1 en la taquilla del Reino Unido e Irlanda con £ 2.8 millones ($ 3.7 millones), según ComScore.

Disney’s «Viernes más extraño«Debutó en el segundo lugar con $ 2.3 millones, mientras que el» The Fantastic Four: First Steps «del estudio se trasladó a tercero, tomando $ 1.8 millones por un total de tres semanas de $ 25.5 millones.

«The Naked Gun» de Paramount estuvo en cuarto lugar con $ 1.4 millones, lo que elevó su total de dos semanas a $ 5.9 millones. La secuela animada de Universal «The Bad Guys 2» completó los cinco primeros con $ 1 millón por $ 9.9 millones acumulativos.

La mitad inferior del Top 10 fue dirigida por el «Jurassic World Rebirth» de Universal en el número 6, que ganó £ $ 892,222 por $ 44.9 millones acumulativos. Warner Bros. ‘ «Superman» ocupó el número 7 con $ 874,672, lo que eleva su total a $ 34.9 millones.

Warner Bros. ‘ El drama de carreras «F1» colocó el número 8, agregando $ 378,875 por $ 28.8 millones hasta la fecha. «Saiyaara» de Yash Raj Films llegó al número 9 con $ 328,509 por un total de $ 3.5 millones, mientras que el documental de los fanáticos de Eminem de Trafalgar, «Stans», fue en el número 10, recaudando $ 285,426 y empujando su total acumulativo a $ 4733,893.

El seguimiento de Celine Song a «Past Lives», el romántico drama de comedia «Materialists», lidera los nuevos lanzamientos de esta semana, llegando en más de 300 ubicaciones a partir del miércoles 13 de agosto a través de Sony Pictures. La película está protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal.

El jueves ve la llegada de dos de las películas más grandes del año de la India: la secuela de acción de Spy Universe de Yash Raj Films «Guerra 2«Encabezado por NTR y Hrithik Roshan; y Lights On Entertainment y» Coolie «de Hamsini Entertainment, con superestrella RajinikanthAmir Khan, el Aumir, su religión, el Souin Shair.

El documental de la música «The Grateful Dead Movie 2025 Meet-Up» también se abre el jueves a través de la lanzamiento de Trafalgar.

El viernes trae una pizarra llena encabezada por la comedia familiar de Kaleidoscope Entertainment «Super-Charlie», que se abrirá en más de 300 ubicaciones. Netflix lanza el thriller de crimen de Benjamin Caron «Night Always Come», protagonizada por Vanessa Kirby y Jennifer Jason Leigh, mientras que Modern Films continúa su «Trilogía de Historias de Oslo» con «Amor». Bulldog Film Distribution ofrece al drama sueco «sin reservas», y Tull Stories debuta el documental íntimo «Motherboard», dirigido y protagonizado por Victoria Mapplebeck.

Los lanzamientos adicionales del viernes incluyen la restauración 4K 4K de ICA Cinema de la restauración 4K de Park Circus de «Ghost Dog: The Way of the Samurai» de Jim Jarmusch y la reedición 4K de Curzon de la «Estación Central». Los distribuidores de películas de entretenimiento despliegan el horror del cuerpo «juntos», Miracle Comms presenta «Bambi: A Tale of Life in the Woods», y Universal Pictures previa a la secuela de acción «Nadie 2» antes de su lanzamiento más amplio.

Anime Ltd cierra la semana del domingo con un relanzamiento de 4K de «Wolf Children» de Mamoru Hosoda.