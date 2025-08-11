‘Armas’, impresionante ‘Freakier Friday’ en Bo; Punch de paquetes de festival de Locarno

El éxito de Warner Bros. ‘ «Arma«Y Disney’s»Viernes más extraño«En sus primeros fines de semana en la caja, Office Barcó una victoria para los esfuerzos de contraprogramación de superhéroes y para películas moderadamente presupuestadas.

Ese es el análisis ofrecido por Brent Lang, Variedad Editor ejecutivo y un reportero de taquilla desde hace mucho tiempo, en el último episodio del podcast «Daily Variety». El desempeño de ambos títulos de apertura amplia el fin de semana pasado fue alentador para la salud general de la película.

«Lo que fue emocionante es que [‘Weapons’ and ‘Freakier Friday’] fueron ejemplos realmente efectivos de contraprogramación. Uno iba por un tipo de público femenino más joven, y el otro iba para audiencias masculinas un poco mayores «, dice Lang.» Uno es una película con clasificación R, una es una película con clasificación PG. Por lo tanto, realmente muestra que este es un negocio que puede expandirse para dar la bienvenida a muchos tipos diferentes de géneros. Y que no es necesario que solo haya un nuevo lanzamiento cada fin de semana. Y eso es algo en lo que los teatros realmente han estado presionando a los estudios para pensar. Porque los cines son realmente un negocio de tráfico de pies. Quieren que la gente pase por la puerta. Quieren que compren concesiones. Así es como ganan mucho dinero. Y quieren personas que se encuentren con el cine ”.

Lang también advierte que las próximas semanas verán una sequía de nuevos lanzamientos de boletos grandes hasta que «Tron: Ares» de Disney llegue el 10 de octubre.

«Hubo mucho que celebrar este fin de semana. Pero cuando miras hacia adelante, es una pizarra muy débil hasta mediados de octubre, cuando ‘Tron: Ares sale», dice. «Esto solo muestra esa consistencia [of releases] También es realmente importante, y los estudios no lo han descubierto ”.

También en el episodio, veterano Variedad El editor internacional John Hopewell interviene desde LocarnoSuiza sobre por qué los festivales de cine europeos de tamaño mediano como Locarno son más importantes estratégicamente para el negocio mundial de cine que nunca. Por un lado, eventos como la presentación del 8 de agosto de Locarno Fest de su Premio al Logro de Carrera de Leopard Club a Emma Thompson, atraen mucha más cobertura y generan más zumbidos en la era de los medios instantáneos en línea.

Hopewell, quien tiene su sede en Madrid pero viaja por el mundo durante todo el año por VariedadDice que el cambio comenzó a fines de la década de 1980 cuando los organizadores del Festival Rotterdam en Amsterdam decidieron establecer un mercado de ventas de películas además de proyectar títulos de Arthouse. La adición de un elemento comercial cambió todo.

«Desde entonces, San Sebastian [festival in Spain] Y Locarno ha copiado Rotterdam porque si desea tener películas, debe atraer a compradores que luego atraerían a productores y agentes de ventas y traigan su película a su festival «, dice Hopewell.» Locarno, como con San Sebastián, se encuentran entre los mejores festivales de Europa que han desarrollado los más sofisticados de Bouquet of Industry Sections, Atracciones y debates «.

Escuche la variedad diaria en iHeartPodcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y otras plataformas de podcasts.