‘Armas’ gana el segundo fin de semana, ‘Nadie 2’ abriendo en tercer lugar

El «Nadie 2» liderado por Bob Odenkirk venció a $ 3.8 millones durante el viernes y las proyecciones de vista previa de 3,260 ubicaciones. Esa es una muesca por encima de su día de apertura de $ 2.5 millones de 2021, aunque esa película debutó en un paisaje doméstico con pandemia, ya que las vacunas covidas apenas comenzaban a llegar al público.

El «Nadie 2» clasificado por R ahora busca en la pista para un fin de semana de apertura de $ 9.4 millones, cayendo un toque detrás de las proyecciones previas a la semana para un arco al norte de $ 10 millones. Incluso con las críticas tan buenas como lo fueron para el primer «Nobody» y la firma de encuesta de audiencia Cinema de la firma de cine encuestando una calificación positiva «B+» entre los compradores de boletos, esa buena recepción no se traduce en números de secuelas. Pero a un costo de producción de $ 25 millones (un aumento de $ 16 millones en el primer «nadie»), la película es una apuesta modesta en la expansión de la franquicia.

Warner Bros. y las «armas» de New Line permanecen en primer lugar, agregando otros $ 7.4 millones el viernes para bajar aproximadamente el 40% del total de su día de apertura hace una semana (factorizar los brutos de detección previa). La función de terror de conjunto bien revisada se está manteniendo muy bien y tiene la oportunidad de llevar su total nacional a $ 90 millones hasta el domingo, corriendo por delante de «Blancanieves» ($ 87 millones) para clasificarse como el lanzamiento del año más alto del año en América del Norte de América del Aumero más recogido.

«Freakier Friday» se quedará en segundo lugar, agregando otros $ 4.5 millones el viernes. La secuela de comedia de Disney está mirando una salida de segundo año en la adolescencia a mediados de adolescencia para impulsar su total nacional al norte de $ 54 millones.

Disney también obtiene el cuarto lugar con «The Fantastic Four: First Steps», que se convirtió en otros $ 2.4 millones el viernes, un 47% menos que su total diario hace una semana. Ahora en su cuarto fin de semana, la entrega de superhéroes de Marvel Studios parece superar a más de $ 246 millones nacionales hasta el domingo. Ahora ocupa el puesto 23 en los brutos de América del Norte entre las características lanzadas de Marvel Cinematic Universe.

«The Bad Guys 2» de Universal completa los cinco primeros, agregando otros $ 1.9 millones el viernes y se dirigió a un tercer fin de semana de $ 6.9 millones (solo 35% de la semana pasada). La secuela de Animación de DreamWorks debería alcanzar un bruto doméstico de $ 56 millones hasta el domingo, ritmo justo detrás del original 2022 que ganó $ 57 millones por la misma cantidad de tiempo.