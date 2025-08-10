‘Armas’, ‘Freakier Friday’ abre fuerte

«Arma«Una película de terror sinuosa sobre un grupo de niños desaparecidos y»Viernes más extraño«, Una comedia de intercambio de cuerpo, entregó un potente golpe de uno y dos en el Taquillas Este fin de semana, levantar la venta de entradas a medida que la temporada de películas de verano llega a su fin.

Las películas capturaron los dos mejores lugares en las listas, con «armas» debutando a $ 42.5 millones y «Freakier Friday» que se estrenó a $ 29 millones. El campeón del fin de semana pasado, Disney y Marvel «Fantastic Four: The First Steps», entregó su corona de taquilla, ganando $ 15.5 millones en su tercer fin de semana de lanzamiento para un tercer lugar. Después de comenzar con un arco de $ 117.6 millones, «Fantastic Four» se ha desplomado en los fines de semana posteriores, cayendo más del 67% en su segundo marco y otro 60% durante el pasado fin de semana. La película de superhéroes ha recaudado $ 230 millones a nivel nacional y probablemente ganará menos dinero que «Superman», la última adaptación de cómics de sus películas rivales de DC.

«Armas» extiende una racha caliente para Warner Bros., que lanzó la película a través de su nueva etiqueta de línea. El estudio comenzó 2025 con bombas como «Mickey 17» y «The Alto Knights», pero recuperó su paso con «Sinners» de la primavera pasada y «A Minecraft Movie» y «Superman» de este verano. Hecho por $ 38 millones, «Armas» es el seguimiento del escritor y director Zach Cregger al aclamado «Bárbaro», que fue lanzado por 20th Century Studios en 2022 y obtuvo un sólido $ 45.4 millones. La última película de Cregger está protagonizada por Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong y Amy Madigan. Su éxito debería catapultarlo a la cima de las filas de cine; Cregger ya se ha alistado para reiniciar el «malvado residente».

Disney lanzó «Freakier Friday», un seguimiento de la exitosa película de 2003 «Freaky Friday», que trae de vuelta a las estrellas originales Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan como madre e hija que intercambian lugares. Con un presupuesto de producción de $ 42 millones, la película familiar tiene un comienzo fuerte. Tanto «Armas» como «Freakier Friday» se beneficiaron de críticas fuertes y de boca en boca, ganando una calificación «A-» y «A» de CinemaScore, respectivamente. Eso podría configurarlos bien para los negocios repetidos en las próximas semanas.

En el cuarto lugar, «The Bad Guys 2» de Universal y Dreamworks Animation recogió $ 10.4 millones en su salida de segundo año, un 53% de su apertura. Eso empujará el total nacional de la secuela animada a $ 43.4 millones. Su predecesor terminó su carrera con $ 97 millones en América del Norte.

Y «The Naked Gun», el lanzamiento final del antiguo régimen de Paramount después de la adquisición del estudio por Skydance cerró a principios de esta semana, completó los cinco primeros. La sátira de acción, protagonizada por Liam Neeson y Pamela Anderson, recogió $ 8.3 millones en su segundo fin de semana, llevando su recorrido de América del Norte a $ 33 millones.

Entre otros nuevos lanzamientos, Angel Studios, que se especializa en programación basada en la fe, estrenó la comedia de fantasía «Sketch» a $ 2.5 millones.