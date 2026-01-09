Armas, F1, Sinners y más

El Sindicato de Productores de Estados Unidos dio a conocer sus nominados para la 37ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores, preparando el escenario para la carrera por el Oscar a la mejor película.

El premio principal del gremio, el Premio Darryl F. Zanuck al Mejor Productor de Películas Teatrales, es ampliamente considerado como uno de los predictores más sólidos del éxito del Oscar. Diecisiete de los últimos 22 ganadores de Zanuck ganaron el premio a la mejor película en los Premios de la Academia, lo que subraya la influencia de la PGA a medida que la carrera entra en su recta final.

La programación de la categoría principal de este año en la PGA representa un campo competitivo y dinámico de autores de prestigio y éxitos comerciales, con Warner Bros. dominando la programación con tres entradas y compartiendo una cuarta con un co-distribuidor. Los nominados son:

“Bugonia” (Características de enfoque)

Ed Guingo, PGA, Andrew Lowe, PGA, Yorgos Lanthimos, PGA, Emma Stone, pga, las y pga, pga

"F1(Películas originales de Apple/Warner Bros.)

Nominados por determinar

"Frankenstein" (Netflix)

Guillermo Del Toro, pga, J. Miles Dale, pga, Scott Stuber, pga

"Hamnet" (Funciones de enfoque)

Liza Marshall, pga, Pippa Harris, pga, Sam Mendes, pga, Steven Spielberg, pga, Nicolas Gonda, pga

"Marty Supremo" (A24)

Nominados por determinar

"Una batalla tras otra" (Warner Bros.)

Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

"Valor sentimental" (Neón)

María Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

"pecadores(Warner Bros.)

Ryan Coogler, pga, Zinzi Coogler, pga, Sev Ohanian, pga

"Tren de sueños" (Netflix)

Marissa McMahon, pga, Teddy Schwarzman, pga, William Janowitz, pga, Ashley Schlaifer, pga, Michael Heimler, pga

"Armas(Warner Bros.)

Zach Cregger, pga, Miri Yoon, pga

Warner Bros. obtuvo las esperadas nominaciones por “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson y “Sinners” de Ryan Coogler, las cuales han liderado el número de nominaciones a lo largo de la temporada. El estudio también obtuvo reconocimiento por la innovadora película de Zach Cregger “Weapons” y compartió la nominación por “F1” de Joseph Kosinski, que fue producida y financiada por Apple Original Films.

El campo también dio impulsos notables al drama independiente de Clint Bentley “Train Dreams” y a la comedia negra de Yorgos Lanthimos “Bugonia”. Después de perderse los Premios al Actor, “Sentimental Value” de Joachim Trier sigue en competencia, junto con “Frankenstein” de Guillermo del Toro, “Marty Supreme” de Josh Safdie y la adaptación literaria “Hamnet” de Chloe Zhao.

Entre las omisiones notables se encuentra el gigante de taquilla de Universal Pictures, “Wicked: For Good”, luego de una nominación por su primera entrega el año pasado. “Sentimental Value” fue la única película en idioma no inglés que pasó el corte, dejando fuera a “It Was Just an Accident” de Jafar Panahi. También faltaron “Avatar: Fire and Ash” de James Cameron, “Blue Moon” de Richard Linklater y “Song Sung Blue” de Craig Brewer.

En animación, el campo de la PGA presentó una mezcla de secuelas de estudio y originales audaces, incluidos “The Bad Guys 2”, “Elio”, “KPop Demon Hunters”, “Zootopia 2” y la épica anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”.

En el ámbito televisivo, el drama de prestigio siguió siendo dominante. Los nominados al premio Norman Felton por drama episódico incluyen “Andor”, “The Diplomat”, “The Pitt”, “Pluribus”, “Severance” y “The White Lotus”. Las comedias que compiten por el Premio Danny Thomas abarcan favoritas como “The Bear”, “Hacks” y “Only Murders in the Building”, junto con la veterana “South Park”.

Las series limitadas y de antología nominadas incluyen “Adolescent”, “Black Mirror”, “Black Rabbit”, “Dying for Sex” y “The Beast in Me”, lo que destaca la fuerza continua del formato en las plataformas de streaming.

El gremio también reconoció a los productores de películas televisadas y transmitidas por streaming, programación de no ficción, televisión en vivo y de variedades, y series de competencia. Los nominados en esas categorías incluyen «Bridget Jones: Mad About the Boy», «Mr. Scorsese», «SNL50: Beyond Saturday Night», «The Daily Show», «Last Week Tonight with John Oliver», «RuPaul’s Drag Race» y «The Traitors».

Con la votación de las nominaciones al Oscar a partir del lunes, el Premios PGA una vez más emerge como un referente crítico en una temporada de premios cada vez más concurrida e impredecible. La ceremonia se llevará a cabo el 28 de febrero en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles.