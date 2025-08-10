¿Aburrido de lo que hay en Netflix? Josh Brolin dice ir a ver «Arma. «

En una entrevista reciente con ColisionarBrolin, que protagoniza Zach CreggerEl último horror sinuoso, dijo «armas» es la antítesis del contenido de transmisión «aburrido», llevando el género de terror a «The Edge of Absurdity» para crear algo completamente único.

«Estás buscando grandes cineastas, y esperas que haya otro nuevo cineasta», dijo Brolin. «En este momento, con tanto contenido, solo estás viendo cosas en cualquier servicio de transmisión en el que estés, y solo estás yendo: ‘Joder, ¿por qué es tan aburrido, hombre? ¿Por qué?’ Y solo ve a lo siguiente.[balance] Suficiente para que él tenga un impacto emocional «.

Brolin dijo que «realmente le gustaba» la película anterior de Cregger, «Barbarian», pero no podía identificar por qué en el momento de su lanzamiento. Explicó que consultó a su hija y a su yerno para una perspectiva más joven sobre el cine de Cregger.

«Hablas con esa era de las personas y, quiero decir, él es como un dios para ellos», agregó. «Y estoy como, está bien, así que están reaccionando a algo que quizás no entienda. Prefiero no entenderlo y hacer negocios con ese tipo y entenderlo mejor más tarde. Y creo que ‘armas’ es una versión mucho más refinada de algo que tenía el dedo en el pulso de ‘bárbaro'».

Brolin protagoniza «Armas» junto a Julia Garner, Alden Ehrenreich, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan. La película sigue a un pequeño pueblo envuelto en el caos después de que 17 niños desaparecen misteriosamente la misma noche.

En su Variedad entrevistaCregger discutió cómo escribió la película para hacer frente a la muerte de alguien cercano a él y cómo usó a sus personajes como una salida para su dolor.

«Simplemente me ha dado la oportunidad de comprometerme con esos sentimientos de una manera sana y constructiva», dijo Cregger. «En lugar de ir a la muerte, puedo escribir un personaje que se bebe en un problema. Puedo tomar mi ira y hacer que Josh Brolin se asuste, y eso es mejor que me enloqueciendo».