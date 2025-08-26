‘Armas’ dirige la taquilla del Reino Unido e Irlanda para el tercer fin de semana

Warner Bros. ‘ «Arma«Ocupó el puesto número 1 en la taquilla del Reino Unido e Irlanda por un tercer fin de semana consecutivo, recaudando £ 1.1 millones ($ 1.5 millones) y elevando su total a £ 8.6 millones ($ 11.7 millones), según Comscore.

Disney’s «Viernes más extraño«Se mantuvo fuerte en el segundo lugar con $ 1 millón, llevando su cuenta acumulada a $ 7.8 millones después de tres semanas. Sony» «Materialista«Siguió en el número 3, recaudando $ 749,131 por un total de $ 3.5 millones.

Completando la mitad superior de la tabla, la secuela animada de Universal «Los malos 2«Se ubicó cuarto con $ 691,083 por $ 13.8 millones acumulativos, mientras que» The Fantastic Four: First Pass «de Disney siguió siendo una presencia constante en el número 5 con $ 686,093, lo que elevó su total a $ 29.7 millones.

La nueva entrada más alta del fin de semana fue «The Life of Chuck» de Studiocanal, que debutó en el sexto lugar en $ 657,280. El reinicio de Paramount de «The Naked Gun» cayó al No. 7, pero agregó $ 529,597, moviendo su total a $ 8.8 millones.

En el número 8, el «Jurassic World Rebirth» de Universal continúa mostrando resistencia en su octava semana, recolectando $ 355,761 por $ 47.2 millones acumulativos. «Nadie 2», también de Universal, estaba en noveno con $ 334,849, llegando a $ 1.5 millones. Universal obtuvo otra nueva entrada en el número 10 con «Eddington», que abrió a $ 334,403.

El último fin de semana de agosto trae una mezcla de prestigio, nostalgia y comida de género a los cines del Reino Unido e Irlanda.

Sony Pictures lanza el «Acheting» de Darren Aronofsky, protagonizada por Austin Butler, mientras que Disney contrarresta con «The Roses», encabezado por Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, agregando una nueva potencia de estudio de estudio al marco. Warner Bros. revisa una de sus joyas de la corona con un relanzamiento del vigésimo aniversario de «Harry Potter and the Wopblet of Fire», que se espera atraer al público de regreso a Hogwarts.

BFI Distribution ofrece al drama esloveno ganador de Berlín y Tribeca «Little Trouble Girls» de Urška Djukić, mientras que Signature Entertainment revela «The Toxic Avenger sin cortar» de Macon Blair, protagonizada por Peter Dinklage, Jacob Tremblay y Kevin Bacon, en una versión descutada del clásico de culto. Universal celebra el 50 aniversario de «Jaws» de Steven Spielberg, mientras que Vértigo libera revisita el avance de Yorgos Lanthimos con una restauración 4K de «Dogtooth».

Los distribuidores especializados también intervienen con las «jóvenes madres» ganadoras de Cannes de Dardenne Brothers de Curzon, el musical culinario de la madre-hija del colectivo de Cape Collective «en la cocina de Nguyen» y los «grandes» ganadores de la distribución de películas de Icon Film. A24 agrega el «más alto 2 más alto» de Spike Lee, protagonizado por Denzel Washington, a la alineación. Bakrania Media trae la película de Bollywood «Param Sundari» al público.

El fin de semana también presenta experiencias de conciertos y cine de eventos. Piece of Magic Entertainment presenta «El concierto de Maastricht de 2025 de Andre Rieu: ¡vals the Night Away!» El 30 de agosto, mientras Pathé Live contribuye a «Príncipe: firme de los tiempos».

Anime Ltd cierra la semana con «Colorful Stage! La película: un Miku que no puede cantar», llegando el 31 de agosto.