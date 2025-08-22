‘Armas’ cruza $ 100 millones en la taquilla a nivel nacional

Puede que no haya sucedido a las 2:17 am, pero «Arma«Ha alcanzado un importante hito en taquilla.

Director y escritor Zach CreggerEl éxito de terror, unos 17 niños en la escuela de la misma clase que misteriosamente desaparecen en medio de la noche, ha cruzado $ 100 millones en la taquilla nacional. Ese es un gran logro para una película de terror de bajo presupuesto, que también ha sido el número 1 en la taquilla durante las últimas dos semanas.

Las «armas» tardaron dos semanas en alcanzar los $ 100.3 millones a nivel nacional, un hito fantástico considerando que solo costó $ 38 millones para producir. A nivel internacional, la película ha ganado $ 72.3 millones, lo que pone su total mundial en $ 172.6 millones.

Ha sido un gran año para el horror original y Warner Bros. específicamente. El estudio tuvo otro éxito con clasificación R a principios de este año con el horror de vampiros de Ryan Coogler «pecadores». La película de Coogler es de $ 365 millones en todo el mundo, incluidos $ 278 millones a nivel nacional; Se abrió a $ 48 millones a nivel nacional, mientras que «armas» se lanzó a $ 42.5 millones.

«Armas» es el último de una serie de éxitos para Warner Bros. que incluye «una película de Minecraft», «F1» (lanzado con Apple), «Sinners», «Final Destination Bloodlines» y «Superman». Todos han abierto por encima de $ 40 millones en la taquilla, convirtiendo a Warner Bros. en el primer estudio de la historia en hacerlo. Este fin de semana también será grande para «Superman» y «F1», ya que ambos a la vuelta de la esquina con $ 600 millones en todo el mundo («Superman» actualmente es de $ 599.6 millones y «F1» se encuentra en $ 596.8 millones).

Sin embargo, en una sorpresa de taquilla, «armas» puede ser destronado este fin de semana por un oponente poco probable: el éxito de transmisión de Netflix «Kpop Demon Hunters». El streamer está lanzando la película animada y musical en 1.700 teatros el sábado y el domingo para las versiones de Singalong. «Kpop Demon Hunters» ha aumentado rápidamente las filas de las películas más populares de Netflix, y muchos de los teatros de Singalong ya se han vendido de boletos. Sin embargo, no está claro si Netflix lanzará figuras de taquilla tradicionales este fin de semana para el compromiso especial.

Después de que Cregger se hizo un nombre con su debut como director de 2022 «Barbarian», que ganó $ 45.4 millones en todo el mundo desde un presupuesto de $ 4.5 millones, es uno de los cineastas más rápidos en Hollywood. A continuación, está adaptando el popular videojuego de terror «Resident Evil» para Sony, que lo vuelve a crear con su estrella de «armas» Austin Abrams en el papel principal.