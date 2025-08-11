¡Armar un escándalo! Recibo de restaurante viral escrito «Royalti Song» Rp29 mil, ¿Cómo son las reglas?

Yakarta, Viva – Un recibo de fotos que contiene tarifas adicionales que se lee «Canciones de regalías«Vale Rp29,140 viral y desencadena la confusión pública.

En el recibo que circula el nombre o la ubicación del restaurante no figura en la lista, por lo que la carga está en el centro de atención de ciudadanos y actores comerciales.

El propietario de Nuka Mari Kopi afirmó estar inquieto al responder a la carga viral. A través de su cuenta de Tiktok, cuestionó el impacto si la tarifa de regalías se cargó directamente al cliente:

«Bueno, ¿qué pasa si es así? Los consumidores comen continúan siendo regalos a la música que se le dice que pagar el valor también es bastante bueno, mañana los consumidores no vuelven a los consumidores.

Reglas y quién debe pagar regalías

Las reglas con respecto a la gestión de las regalías musicales están reguladas en el número de regulación gubernamental 56 de 2021. Este PP establece un mecanismo para la gestión de las regalías y el papel de la Institución Nacional de Gestión Colectiva o Lmkn Como una institución que recolecta y distribuye regalías.

La obligación de pago de regalías es para aquellos que usan música con fines comerciales, a saber, el propietario o gerente comercial, no directamente al cliente.

Aranceles estimados y ejemplos de gastos operativos

Para dar una imagen de la carga de costos, el cálculo utilizado por las partes relacionadas generalmente se basa en la capacidad de la silla o área. Por ejemplo, los aranceles estimados que se citan ampliamente dijeron que para los restaurantes con una capacidad de alrededor de 50 regalías totales por año pueden alcanzar alrededor de RP. 6 millones (componentes de derechos de autor y derechos relacionados de alrededor de Rp 60,000 por asiento por año). Este número es simulación y puede cambiar según la política de LMKN y otras disposiciones técnicas.

La reacción de los actores comerciales, incluida la Asociación de Hotel y Restaurantes de Indonesia (PHRI), tiende a preocuparse por las reglas y aranceles existentes incriminando pequeñas y medianas empresas.

PHRI solicitó una evaluación de los aranceles, la transparencia de la distribución de regalías y las opciones de esquema multinivel para que la carga no presione las MIPYME. También hay una propuesta para que la socialización y el mecanismo de pago sean más facilitados para no causar confusión y efectos negativos, como dejar de reproducir música o disminuir el número de visitantes.

Según lo informado por Antara, los empresarios están preocupados, si el costo de las regalías se cobra realmente directamente a los clientes, el impacto puede reducir el interés del consumidor, reducir la facturación y, en casos extremos, contribuir al cierre o despidos del negocio.

Es por eso que una serie de cafés, incluidos Nuka Mari Coffee, rechazan las políticas que recolectan inmediatamente estas tarifas de los visitantes y eligen otras alternativas, por ejemplo, no tocan música comercial o producen su propia música que no está sujeto a regalías