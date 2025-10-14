¡Armar un escándalo! El legendario patrocinador de MotoGP está listo para regresar con un nuevo rol en MotoGP 2026

VIVA – Después de finalizar oficialmente su icónica asociación con honda al final de la temporada 2024, patrocinador legendario MotoGP, repsolSe rumorea que regresará al campeonato mundial de motociclismo más prestigioso en la temporada 2026. Sin embargo, el regreso de la energética española no es como patrocinador principal del equipo en la categoría de MotoGP, sino en un nuevo rol que resulta bastante sorprendente.

Basado en informes de Chocar citado VIVA martes 14 de octubre de 2025, Repsol asumirá el papel de proveedor lubricante oficialmente para las categorías Moto2 y Moto3 a partir de la temporada 2026. Este puesto lo ocupaba anteriormente Liqui Moly, de quien se sabe que todavía tiene contrato hasta el final de la temporada 2027.



Sin embargo, los rumores que circulan apuntan a que el contrato se rescindirá anticipadamente para dar paso a Repsol. Este cambio supone una gran transformación en el apoyo de Repsol a los eventos del automovilismo mundial.

Si antes se centraban en la promoción de la marca a través de una asociación a largo plazo con Honda en MotoGP, ahora Repsol actuará como proveedor de tecnología de lubricantes para las dos principales categorías de desarrollo del campeonato mundial de motociclismo.

Recuerdos Repsol en MotoGP: 30 años de colaboración icónica

Repsol forma parte de la historia de MotoGP desde 1995 a través de la colaboración con el equipo oficial Honda. Esta colaboración resultó en muchos momentos icónicos y varios títulos mundiales con grandes nombres como:

-Mick Doohan

– Valentino Rossi

-Nicky Hayden

-Casey Stoner

– Marc Márquez (que se convirtió en el último corredor de la era “Repsol Honda” antes de que terminara la asociación)

Sin embargo, después de que el rendimiento de Honda siguiera cayendo y la presión de la dirección comercial cambiara, Repsol decidió no continuar con el contrato después de la temporada 2024. El logo de Repsol fue desapareciendo paulatinamente de la decoración de las motos Honda, y Castrol pasó a ser el nuevo patrocinador principal.

¿Por qué volver a Moto2 y Moto3?

La nueva moto del equipo Honda Repsol para MotoGP 2019.

Las categorías Moto2 y Moto3 están recibiendo cada vez más atención por parte del nuevo propietario de MotoGP, Liberty Media, que está intentando hacer de estas dos categorías una plataforma de desarrollo más independiente y comercialmente sólida. Este movimiento incluye la apertura de un espacio más exclusivo en el paddock, así como una mayor exposición a los medios.