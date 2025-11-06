¡Armar un escándalo! Ariel NOAH interpretará el papel del Dilan adulto

Jacarta – Historia de amor y viaje de vida. Dylan continuará hacia una etapa más madura. Falcon Pictures anunció la continuación del universo Dilan a través de dos nuevas películas tituladas Dilan ITB 1997 y Dilan Amsterdam, que mostrarán las fases de la vida de Dilan cuando llega a la edad adulta y viaja al extranjero.

¿La gran sorpresa? La figura adulta de Dilan es interpretada oficialmente por Ariel NOAH. ¿Es verdad? Desplázate para saber más, ¡vamos!

Este anuncio fue hecho directamente por el escritor de novelas y creador del personaje Dilan, Pidi Baiq.

«Finalmente, para esta película de Dilan, estoy un millón por ciento de acuerdo en que Dilan es Ariel NOAH», dijo Pidi Baiq, en la oficina de Falcon Pictures, en el sur de Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Estas palabras inmediatamente hicieron que la habitación fuera ruidosa. Los periodistas y el equipo presentes parecieron sorprendidos por esta gran decisión. Ariel, que estaba sentada al frente, solo sonrió cuando escuchó la reacción de la multitud.

Ariel: “Esta es una gran clase”

Ariel admitió que no aceptó de inmediato esta oferta. Para él, interpretar el personaje de Dilan, que está profundamente arraigado en los corazones de la audiencia, es un gran desafío.

«Así que en ese momento no se puso en contacto conmigo ni una sola vez. Así que cuando hablamos por primera vez directamente al grano, se explicó esta idea, fue difícil, ¿verdad? Tan pronto como nos dijeron: ‘Guau, esta es una clase tan grande’. Este personaje ya está ahí, ya es fuerte, por lo que no se puede decidir en un momento. Así que tienes que pensar en ello muchas veces», explicó Ariel NOAH.

Después de profundas conversaciones con Pidi Baiq y Falcon Pictures, Ariel finalmente decidió aceptar el papel.

«Me gusta el arte, así que tengo que intentarlo mientras esté vivo. Desde el principio hubo una oferta: ‘¿Quieres arte actoral o no?’ Simplemente hay mucho que considerar. Como Virgo (signo del zodíaco), sí, eres exigente. Sí, esta oferta es un poco pesada, así que ayer lo pensé durante mucho tiempo. «Es bastante largo pero al final es redondo», continuó Ariel.

Ponte a prueba mientras NOAH está en pausa

Ariel también dijo que esta decisión fue uno de sus pasos creativos mientras la banda NOAH estaba actualmente en pausa. Dijo que quería explorar el mundo de la actuación más en serio, además de compartir su afición por las motos con sus compañeros artistas.