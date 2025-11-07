Arma de fuego de cañón largo en el lugar de la explosión en SMAN 72 Yakarta, con las palabras «Bienvenido al infierno» escritas en ella

Jacarta – A explosión sucedió en SMAN 72 YakartaKelapa Gading, norte de Yakarta, viernes 7 de noviembre de 2025 alrededor de las 12.09 WIB.

Citando el informe tvOnenewsencontré uno armas de fuego El largo barril dice «bienvenido al infierno» o bienvenido al infierno.

La explosión, que se dijo que provino del sistema de sonido de la mezquita, causó nueve heridos.

Según el testimonio del testigo, profesor de matemáticas de SMAN 72 Yakarta, Budi Laksono, el incidente ocurrió durante la oración del viernes a la que asistieron estudiantes y profesores en el salón de la escuela.

Mientras se pronunciaba el sermón, dijo Budi, de repente se escuchó una fuerte explosión desde el fondo del salón. La explosión provocó pánico y generó una espesa humareda en el lugar.

Como resultado de este incidente, las actividades de enseñanza y aprendizaje en la escuela se detuvieron temporalmente.

La policía y el equipo de desactivación de bombas (Jihandak) de la Armada de Indonesia y la Policía Metro Jaya esterilizaron inmediatamente el área e instalaron una línea policial alrededor de la mezquita. Todas las actividades alrededor del lugar se han detenido temporalmente con fines de investigación.

Ahora los nueve heridos fueron trasladados inmediatamente al hospital más cercano para recibir tratamiento médico. La mayoría de las víctimas sufrieron heridas leves debido a los cristales rotos y la presión sonora de la explosión.

Anteriormente, el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, confirmó que hubo una explosión en SMAN 72 Yakarta.

«Sí, es cierto que hubo una explosión», dijo el viernes 7 de noviembre de 2025.