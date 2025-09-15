





Un aristócrata británico y su novio fueron sentenciados a 14 años de prisión el lunes por matar a su hija recién nacida mientras huyen de las autoridades.

Constance Marten, de 38 años, y su compañero Mark Gordon, de 51 años, un delincuente sexual condenado, fueron declarados culpables en julio de Gross Negligence Mendiche por el Tribunal Criminal Central de Londres. También habían sido condenados por pervertir el curso de la justicia, ocultando el nacimiento de una crueldad infantil e infantil. Gordon cumplirá cuatro años adicionales en licencia extendida.

El caso comenzó después de que la policía descubrió una placenta el 5 de enero de 2023, en un automóvil quemado perteneciente a la pareja cerca de Bolton, Noroeste de Inglaterra. Se lanzó una búsqueda a nivel nacional cuando Marten y Gordon evadieron la detección viajando por todo el país, gastando grandes sumas en taxis, evitando tarjetas de crédito y durmiendo en una tienda de campaña en el sur de las bajas en el sur de Inglaterra, donde murió su bebé Victoria.

Su cuerpo descompuesto fue encontrado semanas después en una bolsa de compras escondida bajo basura en un cobertizo de Garden Garden, concluyendo una búsqueda de siete semanas.

Durante la sentencia, el juez Mark Lucraft dictaminó que el bebé había muerto por hipotermia después de ser expuesto al «estrés por frío significativo», desestimando la afirmación de la pareja de que su muerte fue un «terrible accidente».

«Está claro durante todo el período, ninguno de ustedes pensó mucho ni ningún pensamiento por el cuidado o el amor por su bebé», les dijo el juez.

Marten había dado a luz en secreto a Victoria después de que los tribunales eliminaron a sus otros cuatro hijos, citando el riesgo de daño. Cuando la pareja fue arrestada en Brighton el 27 de febrero de 2023, se negaron a revelar el paradero del bebé.

Victoria solo se vio brevemente viva en CCTV en Londres, vistiendo el mono de Teddy Bear en el que luego fue recuperado.

El superintendente de detectives, Lewis Basford, dijo después de la sentencia que la pareja tenía «muchas oportunidades para hacer lo correcto», pero eligió lo contrario. «Hablando personalmente como padre, me resulta difícil comprender cómo, en lugar de proporcionar la calidez y el cuidado que su hijo necesitaba, Mark Gordon y Constance Marten decidieron vivir afuera durante las condiciones de congelación para evitar a las autoridades», agregó.

El fiscal principal de la Corona, Jaswant Narwal, dijo: «Estábamos decididos a buscar justicia para el bebé Victoria y honrar su vida trágicamente corta. Ningún niño debería haber tenido su vida acortada de esta manera prevenible. Espero que las oraciones de hoy brinden una sensación de justicia y comodidad a todos los afectados por este caso trágico».

Según los informes, Marten, de una rica familia aristocrática, era una estudiante de drama cuando conoció a Gordon, quien anteriormente había cumplido 20 años en una prisión estadounidense por secuestro y agresión sexual en Florida. Fue deportado después de su liberación.

