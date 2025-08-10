Arike Ogunbowale responde a los comentarios de Twitter del reportero en medio de las luchas de las alas

Una combinación de lesiones, juego inconsistente y una creciente frustración ha marcado la temporada 2025 de los Dallas Wings.

Durante el partido del viernes por la noche, Arike Ogunbowale tuvo una tensa conversación posterior al juego con el reportero de Wings, Joey Mistretta, que trajo emociones al centro de atención. Dallas perdió 88-77 ante la Libertad de Nueva York, donde las alas siguieron a 16 en el medio tiempo antes de hacer un espíritu en espíritu del tercer trimestre.

Mistretta preguntó sobre los desafíos que Ogunbowale ha enfrentado para adaptarse a la ofensiva del equipo este año, y anotó 12 de sus 17 puntos en el tercer período. En lugar de responder directamente, la Guardia All-Star volvió a la pregunta al periodista: «¿Qué has visto?» preguntó ella.

Después de que Mistretta dijo que todavía se estaba ajustando, Ogunbowale mencionó otras cosas que había notado en su cuenta de Twitter/X.

Mistretta cuestiona el ajuste de Ogunbowale en una nueva ofensiva

Mistretta hizo una declaración más temprano en la noche sobre Ogunbowale. «No se ha visto cómoda en esta ofensiva durante toda la temporada, con o sin Paige Bueckers en el piso, como lo demuestran sus 3 puntos anotados de 1 de 7 disparos en la primera mitad. Se refirió a ella como un gran jugador, pero se preguntó sobre su compatibilidad con el nuevo sistema de Dallas.

En un hilo de las redes sociales después del juego, Mistretta abordó la interacción, explicando que sus comentarios no estaban destinados a ser críticas duras, sino una evaluación honesta de su desempeño durante la ofensiva.

Mencionó que no elaboró durante la conferencia de prensa para evitar una pelea mientras otros periodistas esperaban hacer preguntas. Confirmó su admiración por las habilidades de Ogunbowale, con la atención«Si soy duro con Arike, es porque sé que es genial y capaz de más de lo que ha mostrado esta temporada».

Arike Ogunbowale regresa a las redes sociales

Más tarde, Ogunbowale respondió en Twitter:

«Todos ustedes son muy divertidos. Nunca digo nada fr, la parte de las críticas es la parte del trabajo, lo agradezco todo. Pero si algún día tengo ganas de responder en todo lo dicho, no comience a estudiar a Lmao. Pero de todos modos vuelve a estar callado. Dios los bendiga».

😂😂 ¡Tales tan divertidos. Nunca digo nada fr, la parte de la crítica del trabajo, lo agradezco todo. Pero si algún día tengo ganas de responder solo en todo lo dicho, no comience a tachar a LMAO. Pero de todos modos volver a estar callado. Dios bendiga 🙏🏾 – Ariko Owbutan (@iko_o) 9 de agosto de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

Durante un comienzo turbulento de temporada para Dallas, se está llevando a cabo un intercambio. Al ingresar al juego del 8 de junio contra Minnesota Lynx, los Wings tuvieron un récord de 1-8, el peor récord en el WNBA.

Los fanáticos han cuestionado al entrenador en jefe de primer año, Chris Koclanes, y cuando se le preguntó a Ogunbowale sobre su desempeño de principios de temporada, se centró en las respuestas centradas en el equipo.

«Todos estamos en él como equipo y todavía vamos todos los días … mejorando cada día».

A pesar de cualquier duda, se apresuró a elogiar al entrenador asistente Nola Henry, Llamarla Una ‘mente joven, hambrienta y realmente genial de baloncesto’.

El contraste llevó a especular sobre la dinámica del vestuario del equipo y la posición de Koclanes con sus compañeros de equipo.

Según múltiples informes, las alas no están buscando activamente a Ogunbowale, quien sigue siendo la cara de la franquicia a pesar de los rumores comerciales.

Desde que fue reclutado en 2019, ha sido la mejor anotadora y líder de los Dallas Wings, con un promedio de 15.6 puntos esta temporada, Según la referencia de baloncesto.

A pesar de estar lesionado, incluido un problema reciente de pulgar que le impidió jugar su primer juego del año.

El chat Ogunbowale-Mistretta destaca cómo una temporada perdedora puede ser estresante para Dallas, donde se amplifica cada actuación, comentario y tweet. La capacidad del equipo para convertir ese estrés en un cambio aún no se conoce.