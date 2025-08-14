Ariana Madix interpretará a un médico en la temporada 2 de St. Denis Medical

Ariana Madix se ha unido al elenco de «San Denis Medical«Temporada 2 como estrella invitada.

Ella interpretará al Dr. Emerson en el NBC La comedia simulada de la situación, que sigue a «un hospital de Oregon con fondos sin fondos, donde los médicos y enfermeras dedicados hacen todo lo posible para tratar a los pacientes mientras mantienen su propia cordura», según el logline oficial. En la temporada 2, «Después de recibir una gran donación privada, la administradora del hospital Joyce (Wendi McLendon-Covey) muerde más de lo que puede masticar, mientras sus empleados navegan por la escasez de personal, los conflictos de la oficina y sus propias vidas personales».

«St. Denis Medical» continúa la relación de Madix con NBCuniversal, donde saltó a la fama como miembro del elenco de la popular serie Bravo «Vanderpump Rules» de 2013 a 2024. Desde 2023, ha sido sede de la serie de citas de Peacock «Love Island USA». Aunque es mejor conocida como personalidad de reality show, habiendo sido nombrada una de VariedadLas mujeres más poderosas en los reality shows en 2023 y 2024 – Su carrera como actor ha comenzado más recientemente. En particular, interpretó a Roxie Hart en «Chicago» en Broadway en 2024.

Madix es representado por Venture Entertainment Partners, la Agencia Gersh, Guttman Associates y Hanson, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Richman, Rush, Kaller, Gellman, Meigs y Fox.

«St. Denis Medical» regresa para la temporada 2 el 3 de noviembre. Junto con McLendon-Covey, el elenco incluye a David Alan Grier, Allison Tolman, Josh Lawson, Kahyun Kim, Mekki Leeper y Kaliko Kauahi. Justin Spitzer co-creó la serie con el showrunner Eric Ledgin, y ambos productos ejecutivos junto con Simon Heuer, Ruben Fleischer, Bridget Kyle y Vicky Luu. Universal Television produce con More Bees, Inc. y Spitzer Holding Company.