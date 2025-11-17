Ariana Grande y Josh O’Connor

Ariana Grande regresa a “Sábado noche en vivo» el 20 de diciembre para su tercer período como presentadora. A ella se unirá la invitada musical Cher, quien subirá al escenario de Studio 8H por primera vez desde su debut en «SNL» en 1987.

La semana anterior, el 13 de diciembre, Josh O’Connor hará su debut como presentador de “SNL” junto a Lily Allen, quien hace su segunda aparición como invitada musical.

Como se anunció anteriormente, el episodio del 6 de diciembre estará dirigido por la presentadora Melissa McCarthy y el invitado musical Dijon.

Grande, ganadora del Grammy y nominada al Oscar, protagoniza “Wicked: For Good”, que llega a los cines el 21 de noviembre. Esta será su quinta vez en “Saturday Night Live”, habiendo sido invitada musical dos veces, presentadora e invitada musical en 2016 y presentadora en octubre de 2024. Es conocida por realizar impresiones musicales en el programa, y ​​anteriormente cubrió el éxito de Cher “Believe” en “That’s My Jam” de Jimmy Fallon. Cher está promocionando su autobiografía «The Memoir».

O’Connor protagoniza la próxima trilogía de “Knives Out”, “Wake Up Dead Man”, que se estrenará en salas limitadas el 26 de noviembre y se transmitirá por Netflix el 12 de diciembre. Allen acaba de lanzar su animado quinto álbum, “West End Girl”.

McCarthy ha sido nominada dos veces al Oscar y ganó un Emmy por presentar “SNL” en 2017. Esta es su sexta vez al mando y su primera aparición como presentadora en más de ocho años. Recientemente hizo un cameo en el sketch “Parking Lot Altercation” junto a Martin Short. Dijon interpretará canciones de su nuevo álbum “Baby”.