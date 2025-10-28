Ariana Grande y Cynthia Erivo apuntan a los Oscar

¿Es hora de que “Wicked” conquiste el premios oscarpara bien?

La secuela de fantasía musical de Universal Pictures parece lista para igualar o superar la impresionante actuación de su predecesor en los Premios de la Academia, según las primeras reacciones en las redes sociales que se compartieron el lunes por la noche.

“del director Jon M. Chu”Malvado: para siempre”, escrita por Winnie Holzman y Dana Fox, continúa la historia que comenzó en “Wicked” de 2024, que adaptó el primer acto del exitoso musical de Broadway de 2003 de Stephen Schwartz y Holzman. La continuación adapta el segundo acto, explorando las consecuencias de los caminos divergentes de Elphaba y Glinda: una como la infame Bruja Malvada del Oeste y la otra como la querida Glinda la Buena.

Las perspectivas de la película para el Oscar parecen lo suficientemente fuertes como para repetir las 10 nominaciones del año pasado, consolidando la adaptación en dos partes como una auténtica potencia de premios, basada en las reacciones más apasionadas que han ido llegando.

La escritora de premios Deadline, Destiny Jackson, elogió la película sobre X, calificándola de «una conclusión épica y desgarradoramente tierna» de la fantástica saga de Chu.

“Todas las buenas acciones son recompensadas en ‘Wicked: For Good’” ella escribió. «Es una conclusión épica y desgarradoramente tierna para una de las amistades más dinámicas en la historia de la cultura pop. Hay mucho que los fanáticos del espectáculo de Broadway amarán con sorpresas del tamaño de un beso de mariposa guardadas».

Variedades El editor senior de artesanos, Jazz Tangcay, se hizo eco de los elogios. Escribió en X que “Wicked: For Good” va más allá de “todas las expectativas” y elogió especialmente la dirección de Chu.

«Jon M. Chu es un genio en la forma en que cierra esto». Tangcay escribió. “Las historias de Elphaba y Glinda se amplían y te dejan con un golpe emocional al final. Cynthia Erivo es magnífico, pero prepárate para Ariana Grande mientras lleva esta actuación al siguiente nivel y es un tour de force. Y vaya, la construcción del mundo, el vestuario y la cinematografía de Alice Brooks merecen tu atención. No puedo esperar a verlo de nuevo. Sollocé fuerte. ‘Wicked: For Good’ es pura grandeza musical”.

El redactor de Vanity Fair, Chris Murphy, también compartió una reseña entusiasta sobre X, destacando las actuaciones de las estrellas Cynthia Erivo y Ariana Grande.

«Vi ‘Wicked: For Good’ el mes pasado y créanme cuando digo que expande y profundiza el material original de maneras generalmente emocionantes e innovadoras». el escribio. «Cynthia y Ari llevan sus interpretaciones al siguiente nivel con interpretaciones asombrosas. La película se ajusta perfectamente al aterrizaje».

El escritor de entretenimiento David Gordon escribió en X que “Wicked: For Good” era “todo lo que querías que fuera”, llevando la visión original de la obra de teatro a nuevas alturas deslumbrantes.

Si la primera parte de ‘Wicked’ fue fiel al plano del escenario, ‘Wicked: For Good’ construye el mundo para crear una versión completa, diferente (pero igual) y extremadamente emotiva del segundo acto”. Gordon escribió. «Es un viaje emocionante y rompecorazones, es sexy y tiene todo lo que quieres que sea».

La corresponsal senior de premios de Vanity Fair, Rebecca Ford, se sumó al revuelo sobre X, escribiendo«¡Hablé con Jon M. Chu en el Festival de Cine SCAD ayer frente a una multitud muy entusiasta! ¡Ahora finalmente puedo compartir que vi ‘Wicked: For Good’ y lo ha hecho de nuevo! Es hermoso, lleno de corazón y pega el aterrizaje. Un final hermoso».

WICKED, Cynthia Erivo (cara verde), director Jon M. Chu (centro), Ariana Grande (derecha), en el set, 2024. ph: Giles Keyte /© Universal Pictures /Cortesía Colección Everett ©Universal/Cortesía Colección Everett

Si tanto Erivo como Grande son nominados nuevamente por interpretar a Elphaba y Glinda, se sumarían a una lista muy corta, convirtiéndose en el séptimo y octavo intérprete en la historia de los Oscar al ser reconocido dos veces por el mismo papel.

Erivo ya hizo historia con la primera “Wicked” convirtiéndose en la segunda mujer negra en recibir múltiples nominaciones a mejor actriz después de Viola Davis. La ganadora del Oscar Davis y la diseñadora de vestuario dos veces ganadora Ruth E. Carter son las mujeres negras con más nominaciones al Oscar en la historia, con cuatro nominaciones cada una. Actualmente, Erivo está empatado con Octavia Spencer en tres nominaciones (Spencer tiene una victoria). Las dos nominaciones al Oscar de Erivo fueron a mejor actriz por “Harriet” (2019) y la canción original “Stand Up”, convirtiéndose en la tercera persona reconocida por actuación y música en el mismo año. Estaría atento a que Erivo sea una de las favoritas para el Globo en la categoría de actriz principal (comedia o musical). Si eso puede ser suficiente para derrocar a alguien como Jessie Buckley (“Hamnet”) será un obstáculo que la campaña deberá superar.

El panorama actual de la carrera por actriz de reparto revela un camino genuino (y cada vez más prometedor) para que Grande entre en el centro de la conversación por su primer Premio de la Academia. Su interpretación de Glinda es una actuación plenamente realizada que equilibra el humor, la angustia y un carisma espectacular. Si el impulso de la temporada se mantiene, Grande podría encontrarse no sólo en la lista sino también en una contendiente legítima al oro del Oscar.

Los expertos autoproclamados en «Wicked» a menudo dicen que el segundo acto del espectáculo no es tan fuerte como la primera mitad, ya que carece de un tema espectacular como «Defying Gravity». Sin embargo, Chu, junto con los escritores Holzman y Fox, una vez más elevan el material, particularmente en la increíblemente emotiva “For Good”, que presenta el momento actoral más decisivo para ambas mujeres en ambas películas (posiblemente el momento más decisivo de sus carreras). Las lágrimas fluirán, los ríos crecerán y los contendientes al Oscar se solidificarán en esos momentos.

La película presenta una mezcla de canciones queridas del musical teatral y dos nuevos temas originales: “No Place Like Home”, cantada por Elphaba de Erivo, y “The Girl in the Bubble”, interpretada por Glinda de Grande. Ambos temas están escritos por Schwartz, quien también compone junto a John Powell. Las canciones agregadas en musicales queridos como “Wicked” que luego se adaptan a la pantalla grande rara vez se consideran “mejores” o incluso igualan los elogios del material original. No obstante, a pesar de esos supuestos “defectos”, la rama de música aún puede aceptarlos, especialmente si se los considera en la conversación sobre la mejor película. Los de los últimos 25 años incluyen: “Suddenly” de “Los Miserables” (2012), “Learn to be Lonely” de “The Phantom of the Opera” (2004), “I Move On” de “Chicago” (2002), “Take It All” de “Nine” (2009) y los tres temas originales de “Dreamgirls” (2006): “Listen”, “Love You I”. Hacer” y “Paciencia”.

Si bien ambas nuevas canciones de “Wicked” pueden enfrentar reacciones encontradas, estamos hablando de Schwartz, tres veces ganador del Oscar. La sucursal venera al legendario músico. La nominación de ambas canciones podría ser demasiado ambiciosa, especialmente con este campo apilado en desarrollo (es decir, “Golden” de “KPop Demon Hunters”). Si uno lo logra, la apuesta inteligente es “La chica de la burbuja”, considerando su ubicación más adelante en la película.

Con las categorías técnicas de “For Good” probablemente bloqueadas para el reconocimiento, incluido el diseño de producción y el diseño de vestuario previamente ganadores, junto con maquillaje, efectos visuales y de sonido dignos de ganar, se podría incluir “Wicked: For Good” para una de las 10 mejores películas.

Si esto se traduce en más nominaciones o más premios es una pregunta que la próxima temporada de premios deberá responder. Una cosa que parece segura es que el fenómeno «Wicked» no ha terminado de hechizar a los votantes de los Oscar.