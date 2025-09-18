Ariana Grande nombró a la compositora del año en los premios de música Sesac La

SESAC celebró Ariana Grande como compositor de la organización del año el jueves por la noche.

La estrella del pop ganadora del Grammy, que recientemente anunció su primera recorrido en siete años en apoyo de ella «Sol«Álbum: fue reconocido adicionalmente por el éxito del set» We Can’t Be Friends (espera tu amor) «. El sencillo se convirtió en la séptima canción de Grande para debutar en la parte superior del Billboard Hot 100, lo que le valió el disco para la artista femenina con los debuts más número uno en la historia.

«We Can’t Be Friends» fue publicado por el Premio del Publicador del Año, Universal Music Group Publishing. La compañía también estaba detrás de múltiples canciones galardonadas de la noche, incluidas «The Vaciness Machine» grabadas por Linkin Park y «We Pray» grabadas por Coldplay Ft. Little Simz, Burna Boy, Elyanna y Tini.

SESAC honró a numerosos compositores detrás de las canciones más realizadas de 2024 en una variedad de géneros en el W Hotel en Hollywood el jueves, marcando el cuarto año que los premios tuvieron lugar en Los Ángeles.

Dez Wright y el legendario Traxster fueron honrados con los Premios del Productor del Año, en reconocimiento a sus éxitos como productores prolíficos, que trabajan con los principales artistas como Travis Scott, Future, Beyoncé, Megan Thee Stallion y más. Los escritores galardonados adicionales incluyen Jack Harlow, Emily Armstrong, Dahi, Desayuno Japonés, Green Day, Fede Vindver, Sam Tinnesz y más.

«Estamos orgullosos de honrar a los increíbles compositores y editores que hacen que nuestra música cobre vida», compartió Sam Kling, director creativo de SESAC, realizando derechos. «Estas canciones son el resultado de una inmensa dedicación y talento, y estamos encantados de destacar las increíbles contribuciones de nuestra familia SESAC».

Kling anunció que dos miembros del equipo creativo, James Leach y John Sweeney, recibieron premios Legacy Póstumo en reconocimiento al servicio y la dedicación que proporcionaron no solo a su trabajo en SESAC y los compositores que representaban, sino para avanzar en la industria.

En la mano para celebrar estaban Kling, presidente de SESAC y director de operaciones Scott Jungmichel, así como vicepresidente senior, jefe de La Creative Mario Prins y vicepresidente, los servicios creativos Diana Akin Scarfo. La artista y compositora de SESAC, Tamara Jade, cuyo último sencillo «Werq» fue lanzado en julio, sirvió como el MC para la noche por tercer año consecutivo.