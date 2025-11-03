Ariana Grande finaliza la producción de ‘Focker In-Law’

Los fanáticos verán más de Ariana Grande en la pantalla grande el próximo año.

Grande recurrió a Instagram el viernes para anunciar que había terminado el rodaje de la próxima cuarta entrega de “Conozca a los padres” franquicia, titulada “Suegro Focker.”

«Estos últimos meses han sido tan, tan inimaginablemente especiales», escribió en la leyenda. «Amo a mis Fockers y amo a mis Byrnes… muchísimo. Extrañaré muchísimo a este grupo. ¡Nos vemos el próximo noviembre!».

La publicación de Grande en Instagram también incluyó un carrusel de fotos detrás de escena del set, incluida ella abrazando a Ben Stiller, quien regresa como Greg Focker, junto con otra foto de sus brazos entrelazados con Beanie Feldstein.

La cuarta edición de la serie de películas de comedia de larga duración del año 2000 llegará a los cines el 25 de noviembre de 2026.

Stiller, Robert De Niro, Blythe Danner, Teri Polo y Owen Wilson regresan para “Focker In-Law” y Skyler Gisondo también se une al elenco.

John Hamburg, quien escribió las tres primeras películas, dirigió y escribió el guión de la nueva entrega.

Si bien los detalles de la trama permanecen en secreto, Stiller se burló de la cuarta secuela. durante una proyección del 25 aniversario de “Meet the Parents” en el Festival de Tribeca de este año.

«Lo que impulsó la idea es que tengo la edad que tenía Bob cuando hicimos la primera película», dijo Stiller. «Me sentí como un espejo de la primera película, donde uno de mis hijos está pensando en presentar su persona a la familia».

La primera película, que se centró en Greg Fockner (Ben Stiller) que soportó muchos encuentros incómodos mientras intentaba impresionar a los padres de su novia antes de proponerle matrimonio, se convirtió en un éxito de taquilla. recaudando 330 millones de dólares mundial.

Su éxito llevó a que la comedia de 2004 diera lugar a dos secuelas más exitosas: “Meet the Fockers” de 2004 (que presentó a los padres de Greg, Barbra Streisand y Dustin Hoffman) y “Little Fockers” de 2010.