Ariana Grande da positivo por COVID después de la gira de prensa de ‘Wicked 2’

Ariana Grande ha dado positivo por COVID.

Como gira de prensa y promoción de “Malvado: para siempre” llega a su fin, Grande publicó una historia de Instagram el jueves, que presenta una imagen de su aparición en “The Tonight Show With Jimmy Fallon” a principios de esta semana, junto con un mensaje que dice “momentos antes de Covid”.

La noticia llega pocos días después de que Grande no hiciera entrevistas en el estreno en Nueva York de “For Good” en solidaridad con Cynthia Erivo, quien no se sentía bien y perdió la voz.

Como resultado de su diagnóstico positivo de COVID, Grande tuvo que retirarse de una aparición grabada con Erivo en “The Kelly Clarkson Show”. (Erivo aparecerá solo en el segmento). Grande también se perderá las discusiones de preguntas y respuestas sobre “Wicked: For Good” que estaban programadas para los próximos días.

Tanto Erivo como Grande dieron positivo por COVID en momentos separados mientras filmaban la primera película de “Wicked”. Erivo contrajo el virus pocos días antes de filmar “Defying Gravity”, mientras que Grande fue diagnosticada poco antes de filmar “Popular”.

La gira de prensa de “Wicked: For Good” ha tenido algunos contratiempos desde su lanzamiento a principios de este mes. Grande no pudo asistir al primer estreno en Brasil. Durante las festividades de Singapur, un hombre apresuró a Grande después de saltar las barricadas de la alfombra roja. Erivo rápidamente entró en acción para alejar al hombre de su coprotagonista.

VariedadRebecca Rubin de Rebecca Rubin informó el miércoles que se espera que “Wicked: For Good” gane entre 150 y 180 millones de dólares en 4.000 salas norteamericanas en su primer fin de semana de estreno. Es muy posible que el debut se ubique como el estreno más grande del año, por encima de “A Minecraft Movie” de abril ($162 millones) y la nueva versión de “Lilo & Stitch” de mayo ($146 millones). “Wicked” estableció un récord de adaptaciones del escenario a la pantalla con 112,5 millones de dólares en el mismo período previo al Día de Acción de Gracias.

En el estreno en Nueva York, mientras Grande corría por la alfombra, me dijo: «Estamos muy agradecidos. Somos geniales. Cynthia también es genial», mientras Erivo levantaba el pulgar.

“Wicked: For Good” llegará a los cines mañana, 21 de noviembre.