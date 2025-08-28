Ariana Grande anuncia fechas de gira 2026

Ariana Grande está volviendo al escenario para Su primera gira en siete años. Después de burlarse de la gira en las redes sociales el miércoles, ella Los publica en su historia de Instagram menos de 24 horas más tarde. Las fechas iniciales incluyen nueve ciudades principales de América del Norte y una carrera de cinco noches en Londres, pero seguramente se agregarán más.

El 27 de agosto, Grande acudió a Instagram para compartir un clip de teaser al estilo de su cortometraje «Days más adelante» y presentó una imagen de ella en un micrófono. El cortometraje fue lanzado a principios de este año como parte de una edición de lujo de su álbum 2024 «Sol«Que incluyó un total de seis canciones de bonificación y debutó en el número 1 en el Billboard 200.

La última caminata de Grande terminó en diciembre de 2019 en apoyo de su «edulcorante» y «gracias, próximo» LPS. Recientemente se ha centrado en los proyectos de actuación y actualmente está filmando «Focker Inglino», la cuarta película de la franquicia «Meet the Padres». También pronto promovirá la segunda parte de «Malvado«(«Malvado: Para el bien ”) en el que interpreta a Glinda junto a Cynthia Erivo como Elphaba.

A fines del año pasado, Grande dijo Variedad Sobre las perspectivas de una gira: «Me siento muy agradecido por la actuación, y creo que mis fanáticos saben que la música y estar en el escenario siempre serán parte de mi vida, pero no veo que llegue pronto. Creo que en los próximos años, espero que estemos explorando diferentes formas de arte, y creo que la actuación se siente como en casa … Estoy apreciando por [my fans’] comprensión. Estoy muy agradecido por las formas en que hemos crecido juntos durante todo este viaje con ‘Wicked’. Pero la música siempre será parte de mi vida «.

6 de junio de 2026

Arena de Oakland

Oakland, CA



9 de junio de 2026

Arena de Oakland

Oakland, CA



13 de junio de 2026

CRYPTO.com Arena

Los Ángeles, CA



14 de junio de 2026

CRYPTO.com Arena

Los Ángeles, CA



17 de junio de 2026

al foro

Los Ángeles, CA



19 de junio de 2026

al foro

Los Ángeles, CA



24 de junio de 2026

centro de mal humor

Austin, TX



26 de junio de 2026

centro de mal humor

Austin, TX



30 de junio de 2026

Arena del banco amerant

amanecer, FL



2 de julio de 2026

Arena del banco amerant

amanecer, FL



6 de julio de 2026

Arena de la granja estatal

Atlanta, GA



8 de julio de 2026

Arena de la granja estatal

Atlanta, GA



12 de julio de 2026

Centro de Barclays

flaco, o



13 de julio de 2026

Centro de Barclays

flaco, o



16 de julio de 2026

Centro de Barclays

flaco, o



18 de julio de 2026

Centro de Barclays

flaco, o



22 de julio de 2026

jardín td

Boston, MA



24 de julio de 2026

jardín td

Boston, MA



28 de julio de 2026

campana central

Montreal, QC



30 de julio de 2026

campana central

Montreal, QC



3 de agosto de 2026

centro unido

Chicago, el



5 de agosto de 2026

centro unido

Chicago, el



15 de agosto de 2026

el O2

Londres, Reino Unido



16 de agosto de 2026

el O2

Londres, Reino Unido



19 de agosto de 2026

el O2

Londres, Reino Unido



20 de agosto de 2026

el O2

Londres, Reino Unido



23 de agosto de 2026

el O2

Londres, Reino Unido