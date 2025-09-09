Ariana Grande agrega fechas de América del Norte a la gira de ‘Eternal Sunshine’

Ariana Grande ha agregado nueve fechas a la pierna de América del Norte de su 2026 «Sol» recorrido.

Los programas recién agregados están dispersos en todo Estados Unidos y Canadá, con fechas adicionales en ciudades como Oakland (Oakland Arena, 10 de junio), Los Ángeles (KIA Forum Arena, 20 de junio), Austin (Moody Center, 27 de junio), Sunrise (Amerant Bank Arena, 3 de julio), Atlanta (Estado Farm Arena, 9 de julio), Brooklyn (Barclays Center, 19 de julio), Boston, Boston, Boston, Boston, Boston, Boston, Boston, Boston, Boston, Boston, Boston, Boston, Boston (Boston), Boston, Boston (Boston), Boston (Boston), Boston, Boston (Boston), Boston, Boston, Boston (Boston), Boston (Boston, 19), Boston, Boston (Boston), Boston, 19). Montreal (Bell Center, 31 de julio) y Chicago (United Center, 6 de agosto).

Los boletos de preventa para la gira, su primer trote global en siete años, salieron a la venta el martes por la mañana temprano, y los boletos restantes estarán disponibles durante la venta general a partir del 10 de septiembre. La gira también ofrecerá una variedad de diferentes paquetes y experiencias VIP.

La última caminata de Grande terminó en diciembre de 2019 en apoyo de su «edulcorante» y «gracias, próximo» LPS. Recientemente se ha centrado en los proyectos de actuación y actualmente está filmando «Focker Inglino», la cuarta película de la franquicia «Meet the Padres». También pronto promovirá la segunda parte de «Malvado«(«Malvado: Para el bien ”) en el que interpreta a Glinda junto a Cynthia Erivo como Elphaba.

La noticia se produjo después de que Grande hizo una aparición en los MTV Video Music Awards durante el fin de semana para presentar el Premio Video Vanguard a Mariah Carey. Grande también se llevó a casa el codiciado Trofeo Video of the Year. Obtuvo la victoria con «Brighter Days Aheet», el acompañante visual de ciencia ficción que acompaña a su álbum de 2024 «Eternal Sunshine» y la reedición del álbum 2025, «Eternal Sunshine Deluxe: Days más brillante por delante».

«Quiero comenzar, nuevamente, con mis fanáticos: gracias, así que tanto. Te amo con todo mi corazón», dijo durante su discurso de aceptación. «Tengo desde que era un adolescente, desde que nos cruzamos por primera vez, y lo haré durante toda mi vida».