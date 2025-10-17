Arian Smith de los Jets puede hacer pop contra Panthers con Garrett Wilson herido

Jets de Nueva York

receptor abierto Garrett Wilson continúa curándose de una lesión en la rodilla.

El estado muy incierto de Wilson para la Semana 7 panteras de carolina El juego abre la puerta al receptor de pases novato. Arian Smith para finalmente estallar.

Smith, 24 años, ha aparecido en los seis partidos en lo que va de temporada, incluidos dos como titular. Sin embargo, sus estadísticas son decepcionantes: cuatro recepciones para 24 yardas y ningún touchdown. También contribuyó con un intento por tierra en una jugada final que resultó en una pérdida negativa de 10 yardas.

Parece que Wilson estará fuera en la semana 7

El ex producto de Ohio State se lastimó la rodilla al final de la derrota de la Semana 6 ante los Broncos de Denver en Londres.

Wilson dio algunos muy comentarios crípticos sobre su lesión después del partido. Unos días después, Adam Schefter, experto de la NFL de ESPN reveló que Wilson “hiperextendió” la rodilla y se perdería un par de semanas.

Sin embargo, cuando el entrenador en jefe Aaron Glenn se reunió con los medios de comunicación el miércoles 15 de octubre, se negó a descartar a Wilson para el partido de los Panthers.

Wilson se perdió los primeros dos días de práctica, lo que no es una buena señal de su disponibilidad el domingo.

ESPN rico cimini publicó en las redes sociales: “No es de extrañar: Garrett Wilson vuelve a salir. jose reynolds regresa a la práctica, por lo que los Jets probablemente contarán con Reynolds, Arian Smith, tyler johnsony Allen Lazard como sus WR contra Carolina”.

Informe de lesiones: No es ninguna sorpresa: Garrett Wilson vuelve a estar fuera. Josh Reynolds regresa a la práctica, por lo que el #Chorros Probablemente contará con Reynolds, Arian Smith, Tyler Johnson y Allen Lazard como sus WR contra Carolina.

La ausencia del WR1 de los Jets abre muchas oportunidades en la ofensiva

Esta temporada, Wilson posee una participación objetivo del 34% en esta ofensiva de los Jets. Ha representado más del 38% de la producción total de yardas recibidas del equipo en el lado ofensivo del balón durante las primeras seis semanas de la temporada.

Su repentina ausencia presenta numerosas oportunidades que alguien puede aprovechar. Quiero decir, Justin campos tiene que lanzarle el balón a alguien en la Semana 7.

Smith merece la oportunidad de ser la pajita que agite la bebida para los Jets en la ofensiva

Es poco probable que un solo jugador llene todo ese vacío dejado por Wilson. Se necesitará un enfoque de equipo para llenar el vacío.

Sin embargo, un tipo que debería tener más oportunidades es Arian Smith.

El ex producto de Georgia ingresó a la liga como la selección general número 110 en la cuarta ronda del draft de abril.

«El veloz novato de cuarta ronda de los Jets ha estado abierto todo el año, pero debido a los problemas de procesamiento de Justin Fields, Smith sólo ha sido atacado seis veces, atrapando cuatro pases para 24 yardas. Tres de esas cuatro recepciones vinieron de Tyrod Taylor» Michael Nania de Jets X-Factor revelado.

«En la reciente derrota de Nueva York ante Denver, Smith estuvo abierto a numerosas oportunidades en el campo, pero Fields nunca aprovechó. Ahora, con Wilson fuera de juego, los Jets deberían tirar los dados sobre su novato de techo alto y entregarle las llaves del juego aéreo en la Semana 7», argumentó Nania.

¿Qué tienen que perder?

Los Jets ya tienen marca de 0-6. Necesitan seguir el consejo de su receptor lesionado y dejarlo volar. Tira todo a la pared, incluido el fregadero de la cocina, y juega con abandono imprudente.

Dado que Fields admitió esta semana que necesita jugar de manera más agresiva, eso puede combinarse muy bien con la velocidad de élite de Smith en la pista. Esto podría conducir potencialmente a algunas jugadas explosivas para la ofensiva de los Jets.