Ari Lasso presentó una petición de auditoría WAMI

VIVA – Cantante Ari lasso Envíe una petición para auditar el Instituto de Música Wahana de Indonesia (Propio). La petición #Audiudii se realizó después del problema de los errores de transferencia de regalías cometidas por el lazo.

«La petición #auditwami», dijo la carga.

En la carga realizada por Ari Lasso el miércoles 13 de agosto, invitó a varias fiestas a apoyar el plan de auditoría.

«Yukkkkkk … ¡quien estuvo de acuerdo en que la petición apretó tu mano! (Músicos, EO, Gestión de Artistas, Promotores, Propietarios de Café, Karaoke, Restaurantes, Bar)», escribió Ari Lasso en la carga.

Ari Lasso también mencionó que el proceso de auditoría no involucró a la Agencia de Supervisión Financiera o a la Comisión de Erradicación de Corrupción sino a través de un auditor independiente. Esto se debe a que las dos instituciones están ciertamente ocupadas con los asuntos estatales que son más importantes que esto.

«Y si solicita ayuda de BPK o KPK o cualquier persona, deben estar ocupados con los asuntos de la nación que es más urgente. Simplemente las empresas conjuntas contratamos a una institución de auditor independiente … Si el dinero está clandestado, por ejemplo, el precio de Waterhouse Cooper … pero estoy seguro de que mis amigos que tienen auditores ayudarán ligeramente a esta lucha», escribió.

Ari Lasso también reveló que no continuaría vocalos sobre esta regalía.

«No me detendré hasta que ‘no hay una verdad definitiva’ nada personal … es solo negocios.

PD: Todos te amamos @wami.id «, escribió.

Para obtener información, anteriormente Ari Lasso había subido sobre los pagos Canciones de regalías-Hegunnya. A través de su carga, Ari se sorprendió debido a las decenas de millones de resultados de Rupia de la retirada de la regalía que se depositó al Instituto de Gestión Colectiva (LMK), solo recibió cientos de miles de Rupiah. Además, la pequeña cantidad fue supuestamente la transferencia incorrecta.

Mientras tanto, Wami también dio su declaración oficial después de la carga del cantante. La institución asegura que el cálculo y la distribución de las regalías musicales se realicen correctamente, correctamente a propósito y de acuerdo con los datos válidos.

La institución reconoce los errores técnicos al enviar correos electrónicos del informe y afirmar que lo arregló enviando el informe correcto. También aclararon que la regalía nominal recibida por Ari Lasso no era RP. 765,594.