Ari Lasso pidió a los internautas que dejaran de blasfemar a su ex esposa

VIVA – Vida personal Ari lasso De vuelta en el foco público. Después de mucho tiempo eligiendo el silencio, finalmente el ex vocalista de Dewa 19 habló para enderezar varias noticias que circulan. A través de un video en su cuenta personal de Instagram, Ari dio una aclaración sobre su relación con su ex esposa, Vita Dessy, y con un nuevo amante, Dearly Joshua.

Leer también: Tener un nuevo novio, Ari Lasso reveló su relación con su ex esposa



Se sabe que el matrimonio de Ari Lasso y Vita termina desde diciembre de 2023. Sin embargo, el público solo se enteró en octubre de 2024, que se anunció de repente. Ari admitió que en realidad quería salvar esto como un dominio privado, pero la cantidad de chismes inclinados no le hizo otra opción que hablar abiertamente. También pidió a los internautas que no blasfemas a su ex esposa nuevamente. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Auditoría de petición de Gagas Wami, Ari Lasso ‘Pempolek’ Delegación especial del presidente Raffi Ahmad y Yovie Widianto



En el video, Ari explicó que la noticia de su divorcio estaba sobresaliendo después de recibir información de su hija mayor, Ola. Le dijeron que Vita ya tenía una nueva pareja, y según Ari no era un problema porque ambos se habían separado oficialmente.

«Eso fue después de recibir una notificación de Kak Ola (la hija mayor de Ari Lasso), que Vita tenía un nuevo amante que está bien porque ya estamos divorciados», dijo Ari Lasso en su video de aclaración subido el 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Ari Lasso presentó una petición de auditoría WAMI



Pero porque antes nunca había transmitido la noticia del divorcio al público, muchas personas eran malentendidas. De hecho, el desagradable chisme ayudó a rodearlo para hacer la iglesia, vecinos, hasta que sus amigos se unieron a preguntar la verdad de las noticias inclinadas.

«Pero debido a que no he anunciado, se convirtió en mucha calumnia. De la iglesia, vino a la casa preguntando, vecinos, preguntaron mis amigos. Es por eso que anuncié de repente», explicó.

Este músico y cantante solicitó que la gente detenga a blasfemar a su ex esposa, Vista Dessy. Según él, su relación ha terminado y ahora cada uno vive su propia forma de vida.

«De hecho, hemos vivido nuestras vidas porque estamos divorciados. Por favor, cuando quiero comenzar una nueva vida, así que déjela ser», dijo Ari.

Aunque está separado, Ari todavía quiere mantener buenas relaciones entre él, Vita y sus nuevas parejas. Consideró que lo más importante era que el futuro de los niños se mantuviera armoniosamente.

«Porque algún día, él (el amante de Vita) será el padre de mis hijos, y yo seré un padre continuo de los hijos.