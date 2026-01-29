Ari Emanuel prepara su memoria ‘Roll the Calls’ para septiembre

Ari Emanuel publicará sus primeras memorias, “Roll the Calls”, el 22 de septiembre.

Desde la editorial Knopf, el libro se anuncia como “ardiente” y “furioso”, y el superagente revela sus ideas sobre los éxitos y reveses que han definido su ascenso hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de Hollywood.

Emanuel escribió “Roll the Calls” con el ganador del Premio Pulitzer JR Moehringer, autor de “The Tender Bar”. Se ha realizado una primera impresión de 250.000 copias y Penguin Random House se encargará de la versión en audio.

“Roll the Calls” narrará la infancia de Emanuel en el lado sur de Chicago, su lucha temprana contra la dislexia severa y sus humildes comienzos trabajando en la sala de correo de CAA. Luego conducirá a la fundación de Endeavor por parte de Emanuel y a su fusión con William Morris, convirtiéndose en un arquitecto vital del negocio del entretenimiento: el poderoso agente que inspiró al icónico personaje de “Entourage”, Ari Gold. Como agente, los clientes de Emanuel incluyen a Martin Scorsese, Larry David, Dwayne Johnson, Oprah Winfrey, Mark Wahlberg, The Weeknd, Denzel Washington y Robert Downey Jr.

«Cuando era niño, a menudo me decían que no sería nada. Gracias a Dios no escuché porque ahora he trabajado con tantos escritores, directores, actores, artistas, periodistas, empresarios e inversores brillantes», dijo Emanuel en una declaración a la prensa. «De ellos, y de amargas experiencias, he aprendido mucho sobre el éxito y el fracaso, la creatividad y la perseverancia. Especialmente la persistencia. Mi historia es para todos los que se sienten dudados y especialmente para esa persona a la que le han dicho que se dé por vencido, simplemente déjelo. Si hay un tema importante es que cada vez que alguien te dice que lo dejes, no eres lo suficientemente bueno, deberías decirle a esa persona que se vaya a la mierda».