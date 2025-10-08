Ari Emanuel lanza MARI después de comprar torneos de tenis, Frieze y una participación mayoritaria en la marca Barrett-Jackson Car-Collector

Agente de Hollywood y corredor de poder desde hace mucho tiempo Ari Emanuel ha lanzado marísu compañía de eventos y experiencias, después de cerrar sus adquisiciones de la cartera de IMG de eventos internacionales de tenis y organización de arte Frieze junto con una participación mayoritaria en Barrett-Jackson, una marca de estilo de vida automotriz y subastas de autos de colección premium.

Emanuel, fundador y principal inversor de MARI, sigue siendo presidente de WME Group (que se hizo privado a principios de este año en un acuerdo con Silver Lake) y director ejecutivo de TKO Group, la empresa matriz de WWE y UFC.

La cartera de tenis de MARI incluye dos torneos de primer nivel ATP Masters 1000 y WTA 1000, el Miami Open presentado por Itaú y el Mutua Madrid Open, junto con eventos WTA como el Mubadala Abu Dhabi Open, Mubadala Citi DC Open y SP Open. También presenta exhibiciones como Giorgio Armani Tennis Classic y MGM Macau Tennis Masters, así como la gestión de los principales torneos ATP, incluidos el Chengdu Open, el Hong Kong Open, el Japan Open y el Rio Open.

Como parte de la adquisición del Miami Open, MARI incorporará al grupo propietario detrás de los Miami Dolphins, el Hard Rock Stadium y el Gran Premio de Miami Crypto.com de Fórmula 1, como principales inversores. El grupo incluye al propietario mayoritario Stephen Ross, junto con Joe Tsai, Oliver Weisberg y fondos administrados por Ares Management. Desde 2019, el Miami Open se celebra en el Hard Rock Stadium.

Emanuel reveló previamente su adquisición de Frieze de Endeavour Group Holdings. La empresa predecesora WME-IMG había adquirido la feria de arte, la revista y el equipo de medios digitales en 2016. Según MARI, el fundador y director ejecutivo de Barrett-Jackson, Craig Jackson, permanecerá en su puesto actual.

Con MARI, Emanuel se está asociando con el veterano ejecutivo de Endeavor y TKO, Mark Shapiro, quien también es un inversionista principal y se desempeñará como miembro de la junta directiva, para liderar su estrategia y crecimiento. El equipo ejecutivo de MARI incluye a Matt Cohn como socio director y a Ben Enowitz como director financiero.

Además de Emanuel y Shapiro, los inversores de MARI incluyen fondos gestionados por Apollo, RedBird Capital Partners, Qatar Investment Authority, HSG, IMI media group y Ares Management. Otros incluyen a los propietarios de Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, a16z Growth, Nancy Zhang, FORTA Advisors, Main Street Advisors, Causeway Media Partners, Gannet Capital, Eric Schmidt, FMZ Ventures, Sideline Group, Curated Wealth Partners, Gaurav Kapadia, Bulat Utemuratov y Sanjay Govil, así como atletas como Luka Dončić, Anthony Edwards y Sabrina. Ionescu.

«Los eventos y experiencias en vivo nunca han sido más poderosos», dijo Emanuel en un comunicado. «A medida que las personas valoran cada vez más las experiencias por encima de las cosas, y a medida que el trabajo híbrido y la IA nos dan más tiempo para disfrutarlas, los deportes, el arte, el estilo de vida y el entretenimiento se vuelven aún más esenciales. En MARI, estamos aprovechando el impacto global de Frieze y el éxito de los Abiertos de Madrid y Miami para crear nuevas formas para que las audiencias se reúnan y compartan sus pasiones».

«RedBird ha disfrutado de una asociación de varias décadas con Ari y Mark, y estamos emocionados de unirnos a ellos nuevamente para crear MARI», dijo Gerry Cardinale, fundador y socio gerente de RedBird Capital, en un comunicado. “Anclado en los icónicos Abiertos de Tenis y Frieze de Miami y Madrid, MARI está bien posicionado desde su inicio para capitalizar el crecimiento secular y la convergencia de la propiedad intelectual premium en deportes y eventos de entretenimiento en vivo, áreas donde RedBird aporta liderazgo de dominio y experiencia en creación de negocios”.

El socio de Apollo, Rob Givone, agregó: «Estamos entusiasmados de ser un socio clave para Ariel Emanuel, Mark Shapiro y su equipo mientras construyen una cartera de activos experienciales en las industrias de deportes y eventos en vivo, dos áreas clave donde nuestra empresa ve un crecimiento fuerte y continuo. Apollo Sports Capital trabajará estrechamente con el equipo de MARI para ayudar a desbloquear valor en toda la base de activos existente, así como explorar oportunidades adicionales en eventos y experiencias en vivo».

Akin Gump Strauss Hauer & Feld actuó como asesor legal y Goldman Sachs & Co. y LionTree Advisors actuaron como asesores financieros de MARI en relación con las transacciones.