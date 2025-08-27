¿Arhan y Azizah ya no han intimidad desde 2024? Estos son los 5 beneficios de las relaciones matrimoniales para los futbolistas.

Yakarta, Viva – Divorcio jugador Equipo nacional indonesio, Pratama Arhancon su esposa Azizah salshaDecidido oficialmente por el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, lunes 25 de agosto de 2025.

En el segundo juicio, el panel de jueces dejó caer la decisión de Verstek porque Azizah como acusado nunca asistió al juicio, a pesar de que había sido convocado oficialmente.

La demanda de Arhan se ha registrado desde el 1 de agosto de 2025 con el número de caso 4274/PDT.G/2025/PA.TGRS. Pero lo que sorprendió al público no solo fueron las decisiones de divorcio, sino el contenido de una demanda filtrada y se extendieron ampliamente en las redes sociales.

Cracking de la casa de Arhan -Azizah

Basado en los archivos que circulan, el hogar de Arhan y Azizah inicialmente fue armoniosamente después del matrimonio en Tokio, Japón, el 20 de agosto de 2023. Su matrimonio incluso se registró oficialmente en la Embajada de Indonesia en Tokio.

Sin embargo, el conflicto comenzó a surgir en enero de 2024. En el documento de demanda mencionado, la comunicación entre los dos no fue bien, a menudo había disputas, a diferencias en la visión y la misión.

El clímax ocurrió en septiembre de 2024, cuando la pareja decidió separar la casa. Desde entonces, se dice que ya no viven la vida como un esposo y una esposa. Este hecho se convirtió en una fuerte razón por la que Arhan presentó una demanda por divorcio.

La noticia de repente causó la reacción de un ciudadano. Muchos han simpatizado con Arhan, especialmente teniendo en cuenta que a menudo aparece solo en el extranjero, incluso cuando fue tratado en el hospital. Por el contrario, Azizah realmente recibió críticas porque se consideraba no lista para establecerse.

5 beneficios Relaciones sexuales Para futbolistas

Aunque el tema de divorcio de Arhan y Azizah se discutió ampliamente, había un punto que estaba sobresaliendo: desde que se separó la casa en 2024, se decía que los dos ya no eran íntimos. De hecho, las relaciones sexuales saludables en el matrimonio resultaron tener muchos beneficios, incluso para atletas profesionales de fútbol como Arhan.

Lanzamiento Línea de saludAquí hay 5 beneficios de las relaciones de marido y mujer para futbolistas:

Fortalecer el sistema inmune

Se sabe que las personas que regularmente tienen relaciones sexuales 1-2 veces por semana tienen niveles más altos de inmunoglobulina A. Este anticuerpo funciona contra virus y enfermedades. Para los futbolistas que a menudo enfrentan una agenda ocupada, el sistema inmunitario fuerte es muy importante. Mantener la salud del corazón

Se ha demostrado que el sexo reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esta actividad puede quemar calorías casi equivalentes al ejercicio leve, que es de aproximadamente 4 calorías por minuto en hombres y 3 calorías por minuto en mujeres. Por lo tanto, el sexo no solo es divertido, sino que también apoya la salud del corazón de los atletas. Aumentar la autoconfianza

Al tener relaciones sexuales, el cuerpo libera hormonas que pueden fomentar una sensación de placer y calma. Esto tiene un impacto positivo en la confianza en sí mismo. Para los futbolistas que a menudo enfrentan presión dentro y fuera del campo, la confianza es un capital importante para funcionar de manera óptima. Apoyar la salud mental

Además de lo físico, los beneficios del sexo también se sienten en condiciones psicológicas. Esta actividad puede aliviar el estrés, reducir la ansiedad y mejorar la capacidad de pensar. La investigación incluso encontró que una relación íntima puede fortalecer la memoria para los de 50 a 90 años. Mejorar el estado de ánimo

El sexo ayuda a reducir los niveles de hormonas del estrés por cortisol, de modo que el estado de ánimo mejore. Esto es importante para los futbolistas que se mantengan enfocados, entusiasmados y eviten la presión mental debido a un horario o un partido de entrenamiento ocupado.

Conclusión

El divorcio de Arhan y Azizah aprovechó la atención pública, especialmente con la revelación del hecho de que ambos ya no vivían como marido y mujer desde 2024.

Pero detrás del tema, es importante comprender que las relaciones íntimas saludables en el hogar no se tratan solo de cercanía emocional, sino que también proporcionan muchos beneficios para la salud, especialmente para los atletas como Arhan Pratama.