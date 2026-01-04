Buenos Aires, EN VIVO – El mundo del fútbol mundial de repente se alborotó. Asociación de Fútbol Argentino (AFA) acaba de aprobar una nueva norma muy controvertida. Es tan estricto que se dice que esta regulación puede crear una figura tan icónica. Lionel Messi prohibido jugar en la selección nacional de su propio país.

Lea también: ¡Te deja boquiabierto! Los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2025



Citando informes de los medios deportivos vietnamitas, Thethao247, y la plataforma global OneFootball, esta nueva regla está dirigida a jugadores jóvenes que siguen carreras en el extranjero.

Con base en datos recopilados por Rising Ballers, el director del equipo Junior de la AFA, Javier Méndez Cartier, confirmó que su partido ya no convocará jugadores para la Selección Junior si se mudan a Europa sin firmar un contrato profesional en un club de Argentina.

Lea también: Los creadores detrás de los goles: 11 jugadores con más asistencias del mundo



Esta política tiene como objetivo acabar con la práctica de la ‘patria potestad’, es decir, un vacío legal utilizado por los padres de los jugadores para llevar a sus hijos al extranjero de forma gratuita, lo que a menudo perjudica a los clubes locales en Argentina.

«Quien opte por hacer uso de la patria potestad para irse al extranjero (sin contrato profesional) no será convocado a ninguna selección nacional juvenil», afirmó Méndez Cartier en su comunicado oficial.

Lea también: No Ronaldo, lista de los 15 jugadores más inteligentes de la historia del fútbol



El destino de Lionel Messi está en el punto de mira

El título “Prohibición de Jugar” se ha vuelto viral porque históricamente Lionel Messi es producto del camino ahora prohibido. Como se sabe, Messi dejó Newell’s Old Boys para unirse al Barcelona a los 13 años antes de tener un contrato profesional en Argentina.

Si esta norma se implementara cuando Messi todavía era un adolescente, entonces el dueño de 8 Balones de Oro seguramente estaría en la lista negra de la selección argentina juvenil. Nunca representaría a su país en el Mundial Sub-20 ni en los Juegos Olímpicos, lo que podría haber cambiado la historia de su gran carrera hasta el día de hoy.

El titular de esta norma suena terrible para los hinchas de La Pulga, la AFA enfatizó que la prioridad actual es proteger los intereses de los clubes argentinos locales que han perdido a sus mejores talentos sin un centavo de compensación.

Aunque Messi padre se encuentra actualmente a salvo, esta regla es una fuerte advertencia para otros jóvenes talentos argentinos para que no «escapan» descuidadamente a Europa si aún quieren vestir el orgulloso uniforme azul cielo del país.