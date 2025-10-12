Ares encabeza la taquilla por encima de Roofman y El beso de la mujer araña

La secuela de ciencia ficción de Disney “Tron: Ares” no logró conectar en su debut en taquilla, recaudando unos decepcionantes 33,5 millones de dólares en 4.000 salas norteamericanas durante el fin de semana.

Es un comienzo débil, incluso para una franquicia de cinco décadas que nunca ha sido un gigante comercial. El problema es que “Tron: Are” tiene un precio enorme de 180 millones de dólares, sin incluir los muchos millones que el estudio gastó en marketing. En el extranjero, “Tron: Ares” no recuperó mucho terreno, añadiendo otros 27 millones de dólares y situando la cifra global final en 60 millones de dólares hasta el domingo.

De cara al fin de semana, “Tron Ares” fue apuntando a un debut nacional decente de 45 a 50 millones de dólares. A pesar de una calificación de «B+» en las encuestas a boca de urna de CinemaScore, la aventura de acción no pudo expandir su audiencia más allá de su grupo demográfico objetivo de niños y hombres. Como resultado, el recuento final del fin de semana no estuvo cerca de igualar la entrega anterior, “Tron: Legacy” de 2010, que abrió con 44 millones de dólares, sin ajustar por inflación. Las ventas de entradas estuvieron, al menos, muy por encima de la de “Tron” original de 1982, que se lanzó con 4,7 millones de dólares en camino al estatus de culto. Jared Leto, Greta Lee y Evan Peters protagonizan la nueva entrega, que fue dirigida por el alumno de “Piratas del Caribe” Joachim Rønning y sigue de manera temática el primer contacto de la humanidad con la inteligencia artificial a medida que un programa avanzado ingresa al mundo físico.

«La película iba bien, pero el interés se estancó durante los últimos 10 días y el estreno cayó», dice David A. Gross, quien dirige la firma consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research. Sin embargo, añade, «al género de ciencia ficción siempre le ha ido bien en el extranjero. Se trata de una narración basada en efectos, de buenos contra malos, que se entiende y gusta en todas las culturas».

Fue un fin de semana desalentador en la taquilla como dos compañeros recién llegados: la comedia dramática de Channing Tatum “techador” y el musical de Jennifer López “Kiss of the Spider Woman” – también tuvieron problemas para atraer multitudes.

En segundo lugar, “Roofman” llegó al extremo inferior de las expectativas con $8 millones en 3.340 locaciones en su primer fin de semana. “El beso de la mujer araña” quedó muy por debajo de las proyecciones en el puesto 13 con unos miserables 840.000 dólares en 1.300 pantallas. «Roofman» aspiraba a recaudar entre 8 y 12 millones de dólares, mientras que «Kiss of the Spider Woman» aspiraba a recaudar entre 1,5 y 3 millones de dólares.

En el caso de “Roofman”, un comienzo por debajo de los 8 millones de dólares no es nada electrizante para algo protagonizado por Tatum. Sin embargo, la producción de la película costó sólo 19 millones de dólares, por lo que no supone un gran riesgo financiero. Paramount distribuyó “Roofman”, que fue desarrollada, financiada y producida por Miramax. Derek Cianfrance dirigió la historia real de un exsoldado y ladrón profesional que escapa de prisión y encuentra un escondite en un Toys “R” Us. Las críticas y el boca a boca (la película obtuvo una calificación de «B+» en las encuestas a boca de urna de CinemaScore y tiene un 85% en Rotten Tomatoes) podrían ayudar a que «Roofman» se mantenga más allá de su primer fin de semana.

“Kiss of the Spider Woman” fue financiada de forma independiente por 34 millones de dólares antes de ser adquirida por Roadside Atracciones y Lionsgate por una suma no especificada después de su debut en Sundance, lo que no deja claro quién asumirá las pérdidas teatrales. Esta es la segunda versión cinematográfica de “El beso de la Mujer Araña” después del aclamado largometraje de 1985 del director Héctor Babenco, que recaudó 17 millones de dólares a nivel mundial. Incluso sin ajustar por la inflación de los últimos 40 años, la nueva versión de “Spider Woman” podría tener dificultades para igualar esas ventas. Bill Condon dirigió el remake, que se desarrolla principalmente en una prisión argentina y sigue a un escaparate extraño que sueña historias vívidas de su diva de la pantalla favorita para escapar de los horrores de su encarcelamiento.

En el puesto número 6, la película religiosa de Sony “Soul on Fire” debutó con 2,8 millones de dólares en 1.720 salas. La inspiradora historia, sobre un hombre que sobrevivió a las quemaduras del fuego que cubrieron su cuerpo, ha resonado entre los cinéfilos, como lo demuestra la calificación «A» en CinemaScore.

Por lo demás, los títulos remanentes completaron la cima de las listas de taquilla. El tercer lugar fue para la comedia épica de acción de Leonardo DiCaprio “One Battle After Another” con 6,8 millones de dólares en 3.127 salas, un descenso del 38% respecto al fin de semana anterior. Hasta ahora, la película ha recaudado 56,3 millones de dólares en Norteamérica y 125 millones de dólares a nivel mundial. Dado que la producción de “One Battle” costó más de 130 millones de dólares, la película necesita un poder de permanencia sustancial para justificar su enorme presupuesto. Las ventas de entradas generalmente se dividen al 50% entre los estudios y los operadores de salas de cine, por lo que “One Battle After Another” requiere aproximadamente 300 millones de dólares para alcanzar el punto de equilibrio en salas.

En octavo lugar, el drama deportivo con clasificación R de Dwayne Johnson, “The Smashing Machine”, cayó un 70% en su segundo fin de semana con 1,7 millones de dólares en 3.321 salas. La película, que costó 50 millones de dólares, ha recaudado 10,1 millones de dólares hasta la fecha y se perfila como una gran pérdida de dinero para A24.

En estreno limitado, el thriller #MeToo de Luca Guadagnino “After the Hunt” ganó $154,467 en seis pantallas, lo que se traduce en $25,745 por ubicación. Julia Roberts, Ayo Edebiri y Andrew Garfield protagonizan la película sobre una profesora universitaria (Roberts) que se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando su aprendiz (Edebiri) acusa a un amigo y colega (Garfield) de cruzar una línea. La verdadera prueba de la viabilidad comercial de la película llegará cuando Amazon MGM expanda “After the Hunt” a nivel nacional el próximo fin de semana.

Más por venir…