Ares abre con 4,8 millones de dólares en los avances del jueves

“Tron: Ares”, la última entrada en una franquicia de cinco décadas de antigüedad que es más una favorita de culto que un gigante comercial, debutó con una sólida recaudación de 4,8 millones de dólares en los avances del jueves.

Se espera que la secuela de ciencia ficción recaude aproximadamente 45 millones de dólares en 4.000 cines norteamericanos durante el fin de semana, superando fácilmente los nuevos estrenos como la comedia dramática con clasificación R de Paramount.techador«, protagonizada por Channing Tatum y Kirsten Dunst, y «Kiss of the Spider Woman», un musical con Jennifer López como reina del cine fantástico. Se espera que «Roofman», que obtuvo buenos resultados con la crítica y recaudó 1 millón de dólares en avances, recaude entre 8 y 12 millones de dólares en 3.340 salas, mientras que «Spider Woman» debería recaudar entre 1,5 y 3 millones de dólares en 1.300 pantallas.

El estreno de “Tron: Ares” está más o menos en línea con “Tron: Legacy” de 2010, que comenzó con 44 millones de dólares (sin ajustar por inflación). A nivel internacional, se proyecta que “Tron: Ares” gane entre 40 y 45 millones de dólares, lo que podría situar la cifra global entre 85 y 95 millones de dólares para el domingo. La película deberá mostrar un poder de permanencia impresionante porque esos trajes ligeros y la acción de la grilla no fueron baratos. La producción de “Tron: Ares” costó 180 millones de dólares y su comercialización decenas de millones más. Está protagonizada por Jared Leto, Greta Lee y Evan Peters y fue dirigida por Joachim Rønning, quien supervisó una de las películas de «Piratas del Caribe» y la secuela de «Maléfica».

Miramax desarrolló y produjo “Roofman”, que se basa en la historia real de un estafador que escapa de prisión y se esconde en una juguetería. La película costó menos de 20 millones de dólares. “El beso de la Mujer Araña”, basada en una serie de Kander y Ebb ganadora de un Tony, fue financiada de forma independiente por más de 30 millones de dólares. Fue adquirido por Roadside Atracciones y Lionsgate después de debutar con críticas respetuosas en Sundance.