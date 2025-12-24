Arenas tiene un mensaje sobre el intercambio verbal de Kevin Durant

kevin durant intercambio con ex compañero de equipo Bruce Brown Ha surgido rápidamente y está generando conversaciones en todo el mundo del deporte.

Anterior NBA El jugador Gilbert Arenas no se contuvo al dar su respuesta sobre la situación.

«KD decidió decir eso y te enojaste, hice lo que se suponía que debías hacer conmigo. Ahora Bruce Brown está atrás hablando de que desearía que hubiera pelea», dijo Arenas en su podcast Gil’s Arena.



En el programa, el equipo discute una amplia gama de temas de la liga y hay muchas bromas de ida y vuelta. Este tema en particular provocó un debate controvertido en el podcast con los otros miembros interviniendo y dando sus opiniones.

Arenas también compartió que no creía que Durant cruzara ninguna línea: «¡¿Llamarlo vagabundo era cruzar la línea?! Eso es vago, como si lo lamentaras. Ese es un comportamiento normal. ¿Cuál es el problema, estaba jugando a la defensiva o no?».

Kevin Durant quería cruzar la línea con Bruce Brown

Después del partido entre Cohetes de Houston y Nuggets de Denver, Durant habló con algunos periodistas sobre su intercambio con Brown durante el tercer cuarto.

«Definitivamente quería cruzar la línea», dijo Durant. «Eso es baloncesto. Eso está entre líneas. No hay respeto. No hay amor. Nada».

«Si la gente no me muestra amor, ellos (los Nuggets) cruzan mucho la línea con su físico, ya sabes lo que estoy diciendo».

La pregunta que la gente se hace es ¿cuáles fueron las palabras que ambos Durant y Brown ¿Se dijeron durante el intercambio?

A Brown ciertamente no le gustó lo que le dijo Durant. «Como hombre, hay ciertas cosas que no le dices a otro hombre», dijo Brown. «Ojalá hubiera peleas (en el baloncesto), ojalá no nos multaran».

Lo que sea que Durant le dijo a Brown realmente tocó una fibra sensible y no le sentó bien a Brown. Hay un deporte que permite peleas entre jugadores y ese es el hockey.

Entonces, si Durant y Brown estuvieran en la NHL, ¿se produciría una pelea? Ese podría ser el caso.

Gilbert Arenas respalda a Kevin Durant y no pensó que hubiera hecho nada malo

Durante la conversación sobre Durant y Brown en Gil’s Arena, Arenas habló sobre la respuesta de Brown después del partido.

“Primero le preguntaron a Bruce Brown y él dijo ‘Ojalá pudiéramos pelear’, así que obviamente estaba desconcertado”, dijo Arenas.

Brandon Jennings, exjugador de la NBA y miembro de Gil’s Arena, compartió su opinión sobre la participación de Brown en el asunto con Durant. «Si no tienes el tipo de dinero que tenía KD, entonces será mejor que te relajes», dijo Jennings. «Entiendo que todo el mundo quiere ser duro, pero si tu dinero no habla tanto tiempo, relájate».

Jennings no se contuvo en absoluto al comparar a otros jugadores con Durant. Un acalorado intercambio entre estos dos jugadores ha provocado mucha discusión y debate entre exjugadores.

Será interesante ver cuál será la narrativa cuando Durant y Brown se reencuentren y si habrá un encuentro entre los ex compañeros de equipo.