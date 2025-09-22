Arema FC Superior Persib en la Ronda I, consulte el enlace de transmisión en vivo aquí

Lunes 22 de septiembre de 2025 – 16:35 Wib

Malang, Viva – Arema fc rostro Perseguidor Bandung en continuación Súper liga En el estadio Kanjempuan, Regencia de Malang, lunes 22 de septiembre de 2025.

La primera mitad acaba de terminar. SINGO EDAN temporalmente por delante de 1-0.

Arema logró sobresalir en el minuto 12. El cebo de Dalberto fue completado con un encabezado por Matheus Balde.

Persib está tratando de igualar. Sin embargo, los esfuerzos realizados por Thom Haye y sus amigos siempre no lograron romper el objetivo de Singo Edan.

El esfuerzo fue hecho por Ramon Tanque en el minuto 31. Su dura patada todavía estaba bloqueada por los jugadores de Arema.

Antes del medio tiempo, Persib nuevamente atacó. El encabezado de Uilliam Barros todavía flotaba por encima del gol de anfitrión.

El puntaje 1-0 para la superioridad de Arema duró hasta que terminó la primera mitad.

Arema FC vs Persib Duel puede ser presenciado en Indonesia.

Mientras que la transmisión en vivo puede ser video Haga clic aquí.

Composición del jugador

