Área de fábrica Pim Factory Building Tower Building de Fire Landa

Yakarta, Viva – Gestión de PT Fertilizante Young Iskandar (Pimbre) aclarar la cuestión de los eventos fuego que ocurre en la pared exterior del almacén de almacenamiento y transferencia torre Productos a granel NPK PIM. En el área de Krueng Geukueh, Distrito de Dewantara, Regency North Aceh se incendió el viernes. Investigación hecho.

El secretario corporativo de PGS de PT Pupuk Iskandar Mudai Muhammad Taufiq, dijo que se informó que el incidente del incendio ocurrió el viernes 29 de agosto de 2025. El operador conocía la fuente del incendio inicial a 15.05 WIB.

Después de eso, según él, el equipo de lucha contra incendios de PIM inmediatamente manejó el incendio, luego asistido por el equipo de bomberos del gobierno de la ciudad de Lhokseumawe. El incendio se extinguió a 15.59 WIB, por lo que no se expandió al almacén y no causó pérdidas significativas.

Pupuk Iskandar Muda-2 (PT.PIM) North Aceh

«Nos aseguramos de que no haya víctimas en este incidente y que no haya disturbios en el proceso de producción o la distribución de productos PIM», dijo Taufiq a partir de su declaración, el sábado 12 de agosto de 2025.

Explicó que PIM está realizando más investigaciones para determinar la causa del incendio y tomar medidas preventivas para que no ocurran incidentes similares.

«Pt Pupuk Iskandar Muda se compromete a mantener la seguridad laboral y las instalaciones de acuerdo con los estándares K3 (Seguridad y Salud Ocupacional) para apoyar la seguridad alimentaria nacional», dijo. (Hormiga)

