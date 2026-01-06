Ardilla gigante india vista en la división forestal de Lonavala







Durante la actual Estimación del tigre de toda la India 2026, el Ardilla gigante india (Shekru), el animal estatal de Maharashtra, fue avistado en la División Forestal de Pune, destacando el ecosistema forestal saludable y biodiverso de la región.

El estudio de la vida silvestre, que comenzó el 1 de enero de 2026, se está llevando a cabo en todas las áreas forestales de la División Forestal de Pune para documentar la presencia y los indicadores de población de tigres, leopardos y otras especies de vida silvestre a través de avistamientos directos y señales indirectas.

Según funcionarios forestales, la ardilla gigante india fue avistada el 5 de enero de 2026, alrededor de las 7:45 am a lo largo de una línea transversal cerca de la zona turística de Tiger Point en Mauje Atvan en la cordillera de Lonavala, mientras se realizaban las actividades del censo. El avistamiento fue registrado oficialmente por el guardia forestal de Lonavala, Ganesh Mehetre, y el guardia forestal de Atvan, Krishna Dethe, quienes formaban parte del equipo de inspección en el lugar.

La ardilla gigante india es una especie arbórea que habita en zonas altas, densas y tranquilas. bosques y se considera una especie indicadora clave para evaluar la salud forestal. La especie, que vive principalmente en las copas superiores de los árboles maduros, desempeña un papel importante en la dispersión de semillas y la regeneración natural de los bosques, contribuyendo al equilibrio ecológico.

Los funcionarios del departamento forestal señalaron que, si bien el censo de tigres se centra principalmente en los grandes felinos, los avistamientos de especies indicadoras como la ardilla gigante india proporcionan información valiosa sobre la calidad general del hábitat. «La presencia de Shekru refleja un ecosistema bien conservado con suficiente cobertura arbórea y recursos alimentarios», dijo un funcionario.

La especie ha sido reportada anteriormente en partes de la región de Maval y comúnmente se encuentra en mayores cantidades en Junnar taluka. Su reciente avistamiento cerca de Lonavala resalta aún más la importancia ecológica del Ghats occidentales cinturón, que pasa por Maval taluka y comprende colinas, valles y densos parches de bosques que albergan una amplia gama de vida silvestre.

El incidente también refuerza que los bosques alrededor de destinos turísticos populares como Lonavala no son simplemente zonas recreativas sino hábitats críticos para la vida silvestre. Se espera que surjan datos más completos sobre la diversidad de la vida silvestre y la salud de los bosques en la región a medida que se completen las fases posteriores del Censo de Tigres de 2026.

Mientras hablaba con Mid-Day, el Dr. Sachin Anil Punekar, biólogo conservacionista y fundador de Biospheres, dijo: «Es una buena señal que la ardilla gigante india (Ratufa indica indica) haya sido avistada en Atvan, cerca de Lonavalalo que indica que todavía existen ciertos parches de bosque saludables y necesitan acciones de conservación inmediatas. Proteger esta especie en disminución es importante, particularmente para posibles corredores de tigres. Esta especie arbórea desempeña un papel fundamental en la dispersión de semillas y el mantenimiento del dosel del bosque, que en última instancia sustenta a los grandes felinos como los tigres al sostener su base de presas y proporcionar agua durante todo el año a lo largo de las rutas migratorias».





