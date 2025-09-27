¡Ardiendo la guerra civil! Jonatan Christie Libas Alwi Farhan y Translucent Corea Open 2025

Sábado 27 de septiembre de 2025 – 13:18 Wib
Suwon, Viva – La guerra civil se presenta en las semifinales BWF World Tour Super 500 Corea abierta 2025. Indonesian Men’s Singles, Jonatan Christie confirmó el boleto a la final después de derrotar Alwi Farhan en Suwon Gymnasium, sábado 27 de septiembre de 2025.
JoJo ganó el juego de goma del drama durante 1 hora 18 minutos. Ganó con éxito 18-21, 21-14, 21-15.
El partido fue feroz desde el primer juego. Tanto Alwi como Jojo parecen insistentes.
En el primer juego, Alwi ganó 21-18. Inmediatamente respondió a Jojo en el segundo juego con un puntaje de 21-14.
Jojo finalmente aseguró con éxito la victoria en el tercer juego. Ganó con éxito 21-15.
Anteriormente, los dobles mixtos, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, fue derrotado a la primera semilla de China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping dos juegos directamente 22-20, 21-12 en 40 minutos.
Todavía hay otros dos representantes indonesios que compiten hoy.
Ganda Putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri desafiada por la pareja de Taiwán, Lee Jhe-Huei/Po-Hsuan.
Mientras los singles femeninos, Putri Kusuma Wardani se enfrentó a la segunda semilla de Japón, Akane Yamaguchi.
La ronda de semifinales del Open Corean Open 2025 tendrá lugar el sábado 27 de septiembre de 2025 a partir de las 09.00 WIB en Suwon Gymnasium
