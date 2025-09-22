Archery a caballo del equipo de tallado del equipo de Indonesia en el Campeonato Mundial de los Estados Unidos

VIVA – Las noticias orgullosas provienen del tiro con arco de Archery del Valle de Tennessee, Estados Unidos. En el prestigioso Campeonato Mundial de la Alianza de Archery International Horseback Alliance (IHAA) 2025

El equipo de tiro con arco de tiro a caballo de Indonesia (HBA) se desempeñó brillantemente y ganó la posición de segundo lugar mundial. Este logro es una prueba clara de que Indonesia se calcula cada vez más en la arena deportiva. equitación Archery Nivel internacional.

Tres atleta Indonesia que luchó duro es Azral Mardin, Kaisar Akthar Firdauz y Omar El Farooq Putra Alleut. Compitieron estrechamente contra representantes de 19 países y trajeron a casa un oro total, tres plata y tres márgenes.

Este logro llevó al equipo de HBA Indonesia al segundo ganador en su conjunto, solo bajo Francia que logró tener tres medallas de oro.

«Estamos muy orgullosos de los logros del equipo en este campeonato, que es el campeonato de IHAA más prestigioso del mundo y los atletas de HBA indonesios pueden mostrar sus logros», dijo el presidente del contingente indonesio de la HBA, Deri Asta.

Deri, quien también se desempeñó como presidente de la Comisión de PP de HBA PerraExplicó que la preparación para este campeonato duró mucho y llena de lucha. La apretada selección se celebró en el PP PP PORDASI Ketum Cup HBA Championship en Bali en mayo de 2025, seguido de un intento en Banten en junio, que se convirtió en un trampolín para que los tres atletas compitan en los Estados Unidos.

«Estos atletas han pasado por un estricto proceso de selección. Luego también se someten a entrenamiento y informan tanto la supervisión mental, disciplinada, de habilidad y de salud centrada en Yonkavkud I Sembrani Parongpong, Java Occidental antes de ser enviado a los Estados Unidos», explicó Deri.

En el Ihaa World Championships 2025, el emperador Akhar Firdauz mostró una actuación extraordinaria al ganar una medalla de oro en los números RAID 2.3.5 y una medalla de bronce en la categoría junior. Mientras que Omar El Farooq Putra Alleut ganó con éxito dos medallas de plata de la categoría joven individual e individual, así como dos medallas de bronce en RAID 2.3.5 y números de estilo de caza.

No solo eso, en la categoría del equipo, los tres atletas indonesios también ganaron la medalla de plata. Este logro también fortaleció la posición del equipo de HBA indonesio como subcampeón en general.

El entrenador del equipo de HBA indonesio, Bandiono, también apreció los logros del equipo. Destacó fuertes desafíos durante el campeonato, especialmente sobre la adaptación al tiempo y las diferencias ambientales.

«El factor de diferencia de tiempo entre Indonesia y Estados Unidos es de hecho un gran obstáculo, pero con una supervisión estricta, los atletas pueden adaptarse, incluido el medio ambiente y los caballos que son muy diferentes de los caballos en Indonesia. Gracias a Dios que el rendimiento de los atletas indonesios en este campeonato es bastante destacado de todos los participantes presentes en el campeonato», dijo Bandiono.

El gerente del equipo de HBA indonesio, Ali Fathi Assegaf, también reveló otro desafío que debe enfrentarse, a saber, manteniendo la ingesta nutricional para que el rendimiento de los atletas siga siendo óptimo.

«En este campeonato, la competencia es muy ajustada porque aquellos que participaron en este campeonato son ciertamente los mejores atletas de sus respectivos países. Por esta razón, es nuestro deber ser oficial prepararse y participar en la supervisión de la condición de los atletas para estar siempre en forma, entre otros, al proporcionar vitaminas y alimentos saludables», explicó Ali.

El apoyo de la Junta Ejecutiva de Pordasi es igualmente importante en el viaje del equipo de HBA indonesio. El presidente de PP Pordasi, el Sr. Aryo Djojohadikusumo, junto con el equipo, brindó asistencia de la preparación para el campeonato, se convirtió en un factor clave en este éxito.

Con este glorioso resultado, el equipo de HBA indonesio confirmó cada vez más su posición en el mundo equitación Archery internacional y abiertos mayores oportunidades para futuros logros.

El contingente del equipo de HBA indonesio está programado para regresar al país el 24 de septiembre de 2025 con una miríada de historias y orgullo que debería estar orgulloso de todas las personas indonesias.