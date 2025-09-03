Arch Manning en comparación con Ex-Mizzou QB mientras Brady insta a la paciencia

La primera semana de fútbol es un momento para reacciones exageradas, y Texas El mariscal de campo Arch Manning es el objetivo principal este año. El estudiante de primer año de alto perfil que se unió a la familia más famosa del fútbol luchó en la pérdida de apertura de la temporada de los Longhorns ante Ohio State, haciendo que los críticos se cuestionen si la exageración alguna vez fue justificada.

El tercer inicio de carrera de Manning vio él completo 17 de 30 pases para 170 yardas, un touchdown y una intercepción. Aunque la línea de estadísticas no fue desastrosa, faltaba el rendimiento, ya que Texas solo anotó siete puntos toda la tarde. Manning luchó contra una defensa de los Buckeyes que pudo controlar el juego de principio a fin, perdiendo lanzamientos abiertos y apareciendo a veces.

La reacción fue rápida. Heavy.com habló con un par de expertos en la NFL que incluso hicieron una comparación desfavorable entre Manning y otros mariscales de campo en los últimos años.

«Si Shedeur [Sanders] es una selección de quinta ronda, entonces Arch Manning es una camioneta de agente libre ”, compartió la fuente. Mientras tanto, otro ex mariscal de campo de Missouri Brad Smith como una comparación más precisa que las expectativas del Salón de la Fama que muchos han puesto en el joven Longhorn.

Perspectiva de Brady: la bendición en la adversidad

A pesar de las críticas, una de las mejores voces en el fútbol abogó por la restricción. En una entrevista profesional de fútbol con Cris Collinsworth, el siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, explicó que las luchas de Manning podrían ser una bendición disfrazada.

«La bendición es que debe haber resiliencia acumulada en un quarterback también», explicó Brady. «Aunque no tuvo su mejor juego y perdieron, si usa esto para su ventaja, será más difícil por eso. Y tendrá un mejor juego mejor por eso. Siempre sentí que tienes que lidiar con mucha adversidad desde un punto de vista de quarterback para endurecerte para ser el verdadero líder de la organización».

La adversidad es esencial para Brady, no solo una parte del proceso. Según su sugerencia, el deslizamiento genuino inicial de Manning podría servir como base para su futuro avance, siempre que aprenda a canalizarlo de manera constructiva.

Un raro revés para un prospecto de estrella

Manning no ha tenido que lidiar con mucha adversidad en su carrera futbolística hasta ahora. Con un pedigrí que incluía cinco estrellas y una elevada expectativa, era un recluta de cinco estrellas y se clasificó cerca de la cima de la clase 2023 de ESPN.

Ganó sus dos aperturas la temporada pasada, pero la competencia fue mucho más débil que los reinantes campeones nacionales. La derrota del sábado ante Ohio State representó el desafío más empinado de su joven carrera, y como señaló Brady, la respuesta de Manning lo definirá en el futuro.

«Arch tiene años más allá de esto para seguir jugando en la universidad si quiere», agregó Brady. «Depende de él ver cuán profundo quiere cavar dentro de sí mismo para tener éxito. No hay nada que demuestre que no será eso. Tiene muchas personas buenas a su alrededor que saben exactamente qué hacer».

¿Qué viene después para Texas y Manning?

El veredicto de Manning aún no está claro tres aperturas en su carrera universitaria. Su nombre solo asegura que esté en un centro de atención que sea más brillante que lo que la mayoría de los jugadores experimentarán, y que viene con escrutinio después de cada error. El futuro para él aún se desconoce, y como Brady declaró, las dificultades que encuentra puede ser precisamente lo que necesita para convertirse en el líder Texas en mente cuando lo seleccionaron.