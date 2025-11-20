Árboles caídos en el sur de Yakarta, PT MRT evalúa a 524 clientes

Jacarta – PT MRT Yakarta (Perseroda) evacuó a 524 personas cliente debido a la interferencia árbol caído en Jalan Sisingamangaraja, precisamente frente al edificio Caraka Loka del Ministerio de Relaciones Exteriores (Kemenlu), Gunung, Kebayoran Baru, sur de Yakarta.

«Estamos comprometidos a mantener la seguridad del cliente y hemos completado el proceso. evacuación «De acuerdo con los procedimientos, 524 clientes de varios trenes y áreas de estaciones se vieron afectados», dijo el jefe de la División de Secretaría Corporativa de PT MRT Jakarta (Perseroda), Rendy Primartantyo, en Yakarta, el jueves.

Se produjeron disturbios debido a la caída de árboles en el área de transición de la ruta desde la estación Senayan Mastercard a la estación ASEAN.

Este incidente causó daños estructurales e interrupción de la red eléctrica y por ende del servicio. operacional El tren MRT de Yakarta se detuvo. En el momento del incidente se registraron cinco circuitos en la estación y tres circuitos en la vía.

«Actualmente el proceso de manejo continúa siendo llevado a cabo por el equipo técnico y operativo de MRT Jakarta para restaurar el servicio lo más rápido posible», dijo.

PT MRT Jakarta (Perseroda) se disculpa por las molestias experimentadas por los clientes debido a las interrupciones operativas que ocurrieron este jueves a partir de las 10.26 WIB.

Un árbol caído en Jalan Sisingamangaraja, precisamente frente al edificio del Departamento de Asuntos Exteriores (Deplu), Gunung, Kebayoran Baru, en el sur de Yakarta, interrumpió las operaciones de MRT y Transjakarta. El árbol cayó a una velocidad estimada de 10,27 WIB.

El tipo de árbol es caoba con un diámetro aproximado de 350 centímetros (cm). Según los residentes, se sabe que el árbol tiene más de 100 años.

Además de afectar al transporte público de la zona, a un coche también se le rompieron los cristales y se cerraron las carreteras circundantes.

El proceso de evacuación continúa actualmente por parte de 30 oficiales conjuntos y se confirma que no hubo víctimas en este incidente. (Hormiga)