Árbitro Var Sivakorn Pu-Undom ‘Amenazar’ al equipo nacional indonesio, Erick Thohir Diploma Safe?

Yakarta, Viva – Noticias sobre árbitro NUESTRO de Tailandia, Sivakorn Pu-Undom, que fue nombrado para el duelo Equipo nacional indonesio Contra Irak en las clasificatorios de la Copa Mundial 2026, la zona asiática se convirtió en un lector cazado Viva Sport Durante el viernes 19 de septiembre de 2025.

Sivakorn tiene un historial de controversia cuando está involucrado en el partido del equipo nacional indonesio.

También hay noticias de Menpora nuevo, Erick thohir. En la entrega de la posición, Dito Ariotedjo dio una broma a la ex Menpora Roy Suryo aludiendo al diploma Erick Thohir.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Anexo 3 Representantes indonesios en el cuarto de final de China Masters 2025, ¿qué en la televisión?

Dobles de los hombres indonesios, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri

El Torneo de Badminton de China de 2025 ingresó a las finales de cuartos del viernes 19 de septiembre de 2025. Tres representantes indonesios estaban listos para luchar por boletos semifinales en el BWF World Tour Super 750, que tuvo lugar en el Shenzhen Arena, China.

Según el horario oficial, Indonesia bajando las parejas de dobles de dos hombres Y un representante de solteros de mujeres:

4. ¡Está en curso! El enlace de transmisión en vivo de Manchester City vs Napoli, Kevin de Bruyne, a ‘ex casa’



Jugador de Napoli, Kevin de Bruyne Foto : Instagram @OfficialsScnapoli

Manchester City abrió la temporada de campaña de la Liga de Campeones 2025/2026 con un partido que no solo estaba lleno de prestigio, sino también lleno de contenido emocional. Los ciudadanos están organizando a Napoli en el estadio Etihad en el partido de fase del grupo de la Liga de Campeones que se celebró el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 02.00 WIB. Lea también:

Uno de los aspectos más destacados de esta pelea es El regreso de Kevin de Bruyne a Etihad – El estadio que había sido su hogar antes de mudarse a Napoli. Esta reunión se convirtió en un momento emotivo, tanto para el propio De Bruyne, los fanáticos de la ciudad como para los seguidores de Napoli.

3. Guyon Dito Ariotedjo a Roy Suryo: el diploma de Erick Thohir es seguro, señor?



Menpora Erick Thohir y Dito Ariotedjo

El momento inusual ocurre en la procesión de la entrega de la posición (Sertijab) del Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) RI el jueves 18 de septiembre de 2025.

Al dar un discurso, Dito Ariotedjo hizo una broma a la ex Menpora Roy Suryo con Aludió al diploma Erick Thohir, La nueva menpora que acababa de ser inaugurada.

2. Al final de la carretera, el especial regresa a casa



Entrenador de Fenerbahce José Mourinho Foto : Peter Klaunzer/Keystone a través de AP

Hubo un momento en que el nombre de José Mourinho parecía ser la respuesta a toda la crisis del club de fútbol. Este gerente portugués no es solo un entrenador, sino también un símbolo de cambio. Vino con un trofeo, construyendo una mentalidad de campeón y Presentando el centro de atención del mundo al club entrenó.

1. Árbitro Var Sivakorn Pu-Undom se convirtió en la «amenaza» del equipo nacional indonesio contra Irak, junto con sus trazas de controversia



Tailandia Var Árbitro, Sivakorn Pu-Untom

El equipo nacional indonesio aún no ha llegado al campo, pero los obstáculos no técnicos se han acercado al equipo de Garuda antes de un importante partido contra el equipo nacional iraquí en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Zona Asiática 2026.

Además del principal árbitro controvertido de China, Ma ning, el público del país es ahora resaltar el nombramiento del árbitro var Para el partido. La cifra designada es Sivakorn Pu -undom, un tribunal tailandés, que se dice que tiene un historial desagradable con el equipo nacional indonesio.