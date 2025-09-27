Arbani Yasiz y Mawar de Jongh Make Baper, póster de película hasta que su último punto esté lleno de emoción

Yakarta, Viva – Se lanzó el póster oficial de la película hasta su último punto. La película fue adaptada de la verdadera historia de un amante inspirador, Shella Selpi Lizah y Albi Dwizky, y dirigida por Dinna Jasanti con un guión escrito por Evelyn Afnilia. Carteles que muestran química emocional entre El patio arba (Juega Albi) y Mawar de Jongh (Como Shlaya) Esto inmediatamente atrajo la atención de los ciudadanos.

El póster teaser representa a Albi, que empujó la silla de ruedas de Shella en el medio del girasol. Los colores dominantes del verde y el amarillo en el póster dan la impresión de cálidos y esperanzados. La pareja en el póster difundió una gran sonrisa, como si entregara un mensaje de felicidad. Sin embargo, la realidad que vivían era en realidad mucho más pesada. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Shaya fue vista con un sombrero de cubo que se cubrió la cabeza, y su posición en una silla de ruedas dio una fuerte pista sobre las condiciones médicas que experimentó. Este detalle implica una lucha grave contra la enfermedad. Además, el envoltorio de tinta azul que rodea el póster en realidad fortalece los matices de la tristeza profunda, subraya la lucha del amor y las vidas que toman juntos.

La película hasta su último punto no es solo un drama de ficción ordinario. Lyto Pictures planteó la verdadera historia de la lucha de Shella Selpi Lizah, un influencer que luchó contra el cáncer, y Albi Dwizky que lo acompañó fielmente hasta el final de su vida.

Su amor floreció de la reunión al perseguir los sueños del otro. Luego se forman vínculos fuertes, a pesar de varios desafíos difíciles para colorear sus relaciones. La presencia de cáncer que ataca a Shlaya es la prueba más grande. Sin embargo, esta condición no sacudió el amor que Albi le dio.

Esta película pone el poder del amor, la fortaleza y la lealtad de Albi a Shlaya como el foco principal de la historia. Lyto Pictures ilustra cómo ambos lucharon para encontrar esperanza y una mejor vida hasta el último punto, según el título de la película.

La similitud visual entre las poses en el póster teaser y la foto original de perfil de redes sociales de la pareja de Shlaya y Albi confirma cada vez más la gravedad y la atención de la casa de producción en detalles auténticos. Esto hace que la audiencia incluso esté esperando la proyección de esta película.

Además de Arbani Yasiz y Mawar de Jongh, la película también presenta rangos de famosos seguidores y actrices. Incluyen Priscilla único, Kiki Narendra, Yasamin Jasem, Tika Panggabean, Siti Fauziah, TJ Ruth, Onadio Leonardo, Shakeel Fauzi Aisy, Vonny Felicia, Verina Ardiyanti, Alfie Alfandy, Dana Wardhana y Ricky Cemor. La participación de muchos de estos grandes nombres muestra la seriedad de las imágenes de Lyto para realizar una película auténtica y emocional, además de representar la dinámica de esta historia real con precisión.

El productor Lyto Pictures, Andi Suryanto, enfatizó que esta película era una forma de respeto por la lucha de la pareja.

«La película hasta su último punto es una forma de nuestro respeto por el difunto Shella Selpi, quien durante su vida había inspirado a muchas personas, y a Albi Dwizky, quien mostró el poder del amor y la lealtad que no estaba vacilando en medio de la tormenta de enfermedades y dificultades que enfrentaron», dijo Andi en su declaración, citada por el sábado 27 de septiembre 2025.

También explicó que la presencia de girasoles en los carteles no es solo un edulcorante visual, sino que simboliza el optimismo, la resistencia y el calor.

«Al igual que el girasol, espero que esta película pueda transmitir el mensaje a la audiencia», agregó.

Hasta que su último punto esté programado para emitirse en todos los teatros indonesios a partir del 13 de noviembre de 2025.