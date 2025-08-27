Aranceles elevados del 50 por ciento para afectar severamente los camarones, la ropa, las exportaciones de diamantes







Las empinadas aranceles del 50 por ciento sobre los bienes indios que ingresan al Estados Unidos de América (EE. UU.) Se espera que afecten severamente las exportaciones y la creación de empleo en sectores intensivos en laboratorio como camarones, ropa, cuero y gemas y joyas, dijeron los exportadores.

La imposición de una penalización adicional del 25 por ciento en la India, más allá de los aranceles existentes del 25 por ciento, interrumpirá el flujo de bienes indios a su mercado de exportación más grande.

Estados Unidos representó alrededor del 20 por ciento del USD 437.42 mil millones de exportaciones de bienes en 2024-25 de la India y ha sido el mayor socio comercial de la India desde 2021-22. En 2024-25, el comercio bilateral de bienes fue de USD 131.8 mil millones (USD 86.5 mil millones en exportaciones y USD 45.3 mil millones en importaciones).

«El arancel del 50 por ciento es como una sanción económica. Conduciría al cierre de unidades y recortes de empleo», dijo un exportador del sector del cuero.

Mithileshwar Thakur, Secretario General, AEPC (Consejo de Promoción de Exportaciones de Ropa), dijo que el sector textil, con exportaciones de USD 10.300 millones, se encuentra entre los peores afectados.

«La industria se reconcilió con la tarifa recíproca del 25 por ciento anunciada por los Estados Unidos, ya que estaba preparada para absorber una parte del aumento de la tarifa. Pero, la carga adicional de otro 25 por ciento … ha expulsado efectivamente a la industria de la india india del mercado estadounidense como la brecha de 30-31 por ciento de la desventaja de la tarifa que sean importantes países competidores competitivos como los países competitivos como compitentes. BangladeshVietnam, Sri Lanka, Camboya e Indonesia es imposible de unir ”, afirmó.

El presidente del Consejo de Promoción de Exportaciones de Gemas y Joyas (GJEPC), Kirit Bhansali, también advirtió sobre el impacto, citando la dependencia del sector en el mercado estadounidense.

«Para diamantes cortados y pulidos, la mitad de Exportaciones de la India están atados a los EE. UU. Con esta caminata arancelaria, toda la industria puede detenerse, presionando una inmensa presión sobre cada parte de la cadena de valor, desde Karigars (artesanos) hasta grandes fabricantes «, dijo, y agregó que los centros competitivos como los centros competitivos, como Turkiye, Vietnam y Tailandia

Un funcionario del sector de diamantes dijo que el corte y el pulido de diamantes mantiene lakhs de trabajos en el interior de Gujarat, particularmente en Surat, Navsari, Bhavnagar y Jasdan.

Un exportador de mariscos con sede en Kolkata dijo que los camarones de la India se volverán «súper» caros en los Estados Unidos, golpeando la competitividad.

«Ya nos enfrentamos a una gran competencia de Ecuador, ya que solo tiene una tarifa del 15 por ciento. Los camarones indios ya atraen un servicio antidumping de 2.49 por ciento y un deber compensatorio del 5,77 por ciento. Después de este 50 por ciento, el deber será significativamente alto», dijo.

Del mismo modo, un exportador de cuero señaló que algunas compañías tienen pedidos durante 2-3 meses, pero las empresas estadounidenses exigen un descuento de aproximadamente un 20 por ciento para retenerlos.

«Teniendo en cuenta la tarifa del 50 por ciento para la India, si el descuento no se acepta, los pedidos se mantienen completamente en espera o cancelados. Además, si no se otorga un descuento, no se realizarán nuevos pedidos», dijo, y agregó que las empresas que hacen negocios con los EE. UU. Anticipan una reducción/retrens de reducción del 50 por ciento en la fuerza laboral, los supervisores, el personal y la administración de la pérdida de negocios.

El grupo de expertos económicos Gtri dijo que los aranceles estadounidenses afectarán al 66 por ciento de las exportaciones de USD 86.5 mil millones de USD de la India a Estados Unidos.

“The United States’ new tariff regime, effective August 27, 2025, marks one of the most severe trade shocks India has faced in recent years. With over two-thirds of India’s USD 86.5 billion exports to the US now subject to prohibitive 25-50 per cent duties, critical labour-intensive sectors such as textiles, gems and jewellery, shrimp, carpets, and furniture face sharp declines in competitiveness and Empleo ”, dijo el fundador de GTRI, Ajay Srivastava.

Agregó que las exportaciones de la India a los EE. UU. Caerán abruptamente a aproximadamente USD 49.6 mil millones en el año fiscal 2016 bajo el nuevo régimen arancelario de Washington.

Exportadores han instado al gobierno a anunciar medidas para mitigar el impacto. El presidente de FIEO, SC Ralhan, sugirió una moratoria sobre el pago del capital e intereses por préstamos de hasta un año, mejora automática de los límites existentes en un 30 por ciento y préstamos sin garantías bajo el Esquema de Garantía de Línea de Crédito de Emergencia (ECLG) para aliviar el estrés en las empresas afectadas.

Ralhan también enfatizó la expansión de los esquemas PLI, mejorando la infraestructura, invertir en activos de cadena de frío/almacenamiento para fortalecer la competitividad y perseguir agresivamente la diversificación del mercado a través de TLC acelerados con los sectores de la UE, Chile, Perú, el CCG, África y otros países latinoamericanos, con disposiciones de posvestación de cosecha temprana para los sectores de laboratorio.

«Se necesita una acción rápida y coordinada entre los exportadores, los organismos de la industria y las agencias gubernamentales para proteger los medios de vida, reforzar los enlaces comerciales globales y navegar esta fase turbulenta», dijo.

(Con entradas PTI)





