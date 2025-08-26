Aranceles de EE. UU. Sobre la India: exportaciones de USD 48 mil millones para ser golpeados







El Estados Unidos está establecido para imponer una tarifa adicional del 25 por ciento a los bienes indios desde el 27 de agosto, lo que aumenta efectivamente el deber total a un 50 por ciento en una amplia gama de exportaciones. Se estima que las tarifas afectarán más de USD 48 mil millones en exportaciones indias al mercado estadounidense, informó el PTI.

Sigue un impuesto anterior del 25 por ciento que entró en vigencia el 7 de agosto.

La tarifa total sobre los bienes indios que ingresan al mercado estadounidense, con ciertas excepciones, ahora será del 50 por ciento. Estados Unidos impuso una tarifa del 25 por ciento a la India el 7 de agosto y había anunciado otras tareas del 25 por ciento a partir del 27 de agosto como una penalización por comprar petróleo crudo ruso y equipos militares.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., En el borrador de la orden publicada el lunes, dijo que el aumento de los gravámenes afectaría a los productos indios que se ingresan para el consumo o se retiraron del almacén para el consumo, a las 12:01 a.m., hora del día oriental, el 27 de agosto de 2025 ‘.

Sectores más afectados con el Aranceles estadounidenses en la India Serán textiles, ropa, gemas y joyas, camarones, cuero y calzado, productos animales, productos químicos y maquinaria eléctrica y mecánica, según el PTI.

Los sectores como la farmacia, los productos energéticos y los productos electrónicos están fuera del ámbito de estos aranceles radicales.

Además de la India, Brasil es el único socio comercial estadounidense que enfrenta un arancel de importación del 50 por ciento.

Según el Ministerio de Comercio, alrededor de USD 48.2 mil millones de exportaciones de mercancías de la India (basadas en el valor comercial de 2024) a los EE. UU. Estarán sujetos a aranceles adicionales.

Después del nuevo impuesto, los competidores de la India se ubicarán mejor en el mercado estadounidense debido a las tareas más bajas. Los competidores de la India incluyen Myanmar, Tailandia y Camboya, Bangladesh, Indonesia, China y Sri Lanka, Malasia, Filipinas y Vietnam.

Detalles nuevos aranceles por los EE. UU. En diferentes países-

– Myanmar enfrenta una tarifa del 40%

– Tailandia y Camboya: 36%

– Bangladesh: 35%

– Indonesia: 32%

– China y Sri Lanka: 30%

– Malasia: 25 %

– Filipinas y Vietnam: 20%

A principios de este mes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que las sanciones tenían como objetivo aumentar la presión sobre Rusia al penalizar a sus socios comerciales. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, acusó India de «depósito» a través de la reventa del petróleo ruso con descuento.

El Ministerio de Asuntos Externos de la India había respondido el 6 de agosto, llamando a los aranceles «injustos, injustificados e irrazonables».

(con entradas PTI)





