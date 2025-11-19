"Arabia Saudita ve a Estados Unidos como un socio a largo plazo," dice el príncipe heredero







Durante sus conversaciones bilaterales con el presidente de EE.UU. Donald Trump En la Oficina Oval de la Casa Blanca el martes (hora local), el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman dijo que Arabia Saudita ve a Estados Unidos como un «socio a largo plazo» en el desarrollo de tecnologías emergentes. El príncipe Mohammed bin Salman dijo que el Reino anunciará mayores oportunidades de inversión durante la visita, «con nuevos acuerdos» en áreas como tecnología, inteligencia artificial y materiales avanzados.

«Las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos abarcan casi nueve décadas, y hoy marca un momento especialmente importante a medida que ambos países miran hacia el futuro. Arabia Saudita cree en la dirección económica de Estados Unidos y en las bases que se están sentando para el crecimiento y la estabilidad global. Durante esta visita, el Reino anunciará mayores oportunidades de inversión, con nuevos acuerdos en áreas como tecnología, inteligencia artificial, materiales avanzados y otros sectores que crearán importantes beneficios económicos. Arabia Saudita ve a Estados Unidos como un socio a largo plazo en el desarrollo de tecnologías emergentes que darán forma a las próximas décadas y quiere ser un contribuyente activo en esto. futuro», afirmó el Príncipe Heredero.

«No estamos creando grandes oportunidades para complacer a Estados Unidos. Son oportunidades reales. Por ejemplo, preguntamos sobre la IA y los chips. Arabia Saudita «Tenemos una enorme demanda de potencia informática única, y vamos a gastar en el corto plazo alrededor de 50 mil millones de dólares consumiendo esos semiconductores en Arabia Saudita», dijo. En cuestiones regionales, el Príncipe Heredero reiteró el compromiso de Arabia Saudita de fomentar buenas relaciones en todo Medio Oriente y expresó interés en unirse a los Acuerdos de Abraham. Sin embargo, enfatizó la importancia de asegurar un «camino claro» hacia una solución de dos Estados con Israel.

«Creemos que tener una buena relación con todos los países del Medio Oriente es algo bueno, y queremos ser parte del Acuerdo de Abraham, pero también queremos estar seguros de que aseguramos un camino claro hacia una solución de dos Estados. Y hoy tenemos una sana discusión con el señor Presidente sobre que vamos a trabajar en eso para asegurarnos de que podemos preparar la situación adecuada lo antes posible para lograrlo», dijo bin Salman. Esto marca al Príncipe Heredero La casa de Mohammed bin Salman Primera visita a Washington desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

