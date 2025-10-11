Arabia Saudita está amenazada, Irak podría ayudar a la selección de Indonesia a clasificarse para el Mundial de 2026

VIVA – Selección Nacional de Indonesia tuvo que admitir la superioridad de Arabia Saudita después de perder por poco 2-3 en el partido inaugural de la cuarta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026 en King Abdullah Sports City, Jeddah, el viernes por la mañana WIB.

Indonesia sorprendió al tomar ventaja en el minuto 11 mediante un penalti de Kevin Diks. Sin embargo, esta ventaja no duró mucho.

Seis minutos más tarde, Waheb Saleh aprovechó la negligencia de la zaga de Garuda para batir a Maarten Paes y cambiar el marcador a 1-1.

Después del empate, el equipo de Patrick Kluivert empezó a tener dificultades para construir ataques. Error tras error en el área defensiva permitió a Arabia Saudita sumar dos goles cada uno mediante el punto de penalti en el minuto 36 y un remate a quemarropa en el minuto 62.

Indonesia logró reducir la diferencia al final del partido, pero el marcador se mantuvo 2-3 hasta que sonó el pitido final.

Las oportunidades para el Mundial siguen abiertas

Esta derrota es realmente un duro golpe para Garuda, pero la oportunidad de avanzar al Mundial de 2026 no está del todo cerrada.

La selección de Indonesia todavía tiene posibilidades de recuperarse cuando se enfrente a Irak en el segundo partido del Grupo B que se disputará el 12 de octubre de 2025.

Si logran vencer a Irak, Indonesia se embolsará tres puntos importantes y tendrá la oportunidad de ascender al segundo puesto de la clasificación.

Esta condición sería más ideal si Irak no lograra ganarle a Arabia Saudita. Si los Leones de Mesopotamia empatan o pierden, la posición de Indonesia en la clasificación mejorará y mantendrá sus esperanzas de avanzar hacia las eliminatorias de la Copa del Mundo.

Sin embargo, si Irak realmente gana a Arabia Saudita, entonces los tres mejores equipos del Grupo B tendrán los mismos puntos, por lo que el cálculo de los enfrentamientos directos y la diferencia de goles serán decisivos.

El viaje al escenario mundial aún no ha terminado. El equipo de Garuda todavía tiene posibilidades, al menos hasta los playoffs, si logra terminar en el segundo lugar del Grupo B.

La lucha por el Mundial de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos ciertamente no es fácil. Sin embargo, con el entusiasmo y el pleno apoyo del público indonesio, Jay Idzes y sus amigos todavía tienen la esperanza de hacer una nueva historia para el fútbol indonesio.