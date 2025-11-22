Arabia Saudita es el principal mercado de exportación para la industria cinematográfica egipcia

Un informe publicado por el Conexión cinematográfica de El Cairodurante los Días de la Industria de El Cairo (del 16 al 20 de noviembre), proporciona datos clave sobre las tendencias recientes en la industria cinematográfica egipcia, incluido el papel fundamental desempeñado por el floreciente sector de exhibición y producción de Arabia Saudita.

El cine egipcio es el más antiguo y más grande del mundo árabe y ha disfrutado de un éxito de exportación fluctuante a lo largo de las décadas. Últimamente el mercado extranjero se ha vuelto más lucrativo que el mercado local, sobre todo para un número selecto de títulos egipcios.

El sector de exhibición de Arabia Saudita, en rápida expansión, es la principal fuente de ingresos de taquilla para nueve de las 10 principales exportaciones cinematográficas de Egipto entre 2021 y 2024. Alrededor del 27% de las 65 películas principales de la taquilla saudí de todos los tiempos son egipcias.

Un pequeño número de películas egipcias han obtenido ingresos mucho mayores en el extranjero que en casa. La comedia romántica “Bahebek” (“I Love You”), protagonizada por Tamer Hosni, recaudó 2,8 millones de dólares en el país, pero se convirtió en un gran éxito en toda Asia occidental, recaudando 22,9 millones de dólares en el extranjero.

Otros éxitos internacionales incluyen “Sons of Rizk 3: Knockout” (2024), que recaudó 6,1 millones de dólares en Egipto y 22,3 millones de dólares en el extranjero, y “A Stand Worthy of Men” (2021), con 1,7 millones de dólares en Egipto y 18,3 millones de dólares en el extranjero.

En 2024, las películas egipcias ocuparon el tercer lugar en cuota de mercado saudita, detrás de los títulos estadounidenses e indios. Ese año se estrenaron en Arabia Saudita un total de 33 películas egipcias, que generaron más de 53 millones de dólares, más del doble de los ingresos totales obtenidos por todas las películas egipcias en su mercado interno (23,5 millones de dólares).

Las coproducciones egipcio-saudíes gozan de un trato fiscal preferencial sobre sus ingresos de taquilla sauditas. Ejemplos recientes incluyen el thriller de Hani Khalifa, “Vuelo 404”, que es la presentación oficial de Egipto a la 97ª edición de los Premios de la Academia a la mejor película internacional.

La importancia de las exportaciones extranjeras se ha visto apalancada aún más por la caída del valor en dólares de la taquilla de Egipto: de 59,6 millones de dólares en 2019 a una previsión de 36 millones de dólares en 2025. Esta caída ha sido impulsada por una importante depreciación del tipo de cambio de la libra egipcia. De hecho, los ingresos de taquilla en moneda local se han duplicado desde 2019, debido a la inflación de dos dígitos registrada desde 2022.

La asistencia al cine en Egipto todavía se está recuperando de la crisis pandémica. Las admisiones fueron de 12 millones en 2024 y se espera que alcancen los 13,8 millones a finales de 2025, cerca del nivel anterior a la pandemia.

El segmento más grande de la audiencia cinematográfica de Egipto tiene entre 18 y 29 años, lo que representa el 20% de la población total y el 42,7% de la fuerza laboral.

Las películas egipcias representan alrededor del 20% de todas las películas estrenadas, pero obtienen casi el 70% de la taquilla total, y las películas estadounidenses representarán el 28,5% en 2025. Las comedias egipcias de alto presupuesto y las películas de acción y aventuras dominan tradicionalmente la taquilla local. En 2025, dos películas de Hollywood entraron en el Top 10 de taquilla: “F1” y “The Conjuring: Last Rites”, la primera vez en varios años que dos títulos extranjeros entraron en el Top 10.

Las audiencias locales ya no se centran únicamente en producciones de alto presupuesto. Por ejemplo, la comedia de presupuesto medio de Omar El Mohandes, “Siko Siko”, protagonizada por Essam Omar y Taha Desouky, recaudó alrededor de 4 millones de dólares en Egipto y otros 4,2 millones de dólares en Arabia Saudita, lo que la convierte en la segunda película de mayor éxito en la historia del cine egipcio.

También está aumentando el interés por los títulos de autor. “Seeking Haven for Mr. Rambo” (2024), del actor de Venecia de 2024 de Khaled Mansour, recaudó 341.000 dólares, ubicándose como el mayor estreno de autor de la historia de Egipto.

En los últimos años, la principal distribuidora cinematográfica ha sido Synergy, pero en 2025 ha sido superada por Misr International Films. En 2025, el exgerente de Synergy, Ahmed Badawy, lanzó una nueva empresa, Film Square, que está ganando cuota de mercado. El principal distribuidor de películas extranjeras, incluidas las de Hollywood, es United Motion Pictures, que gracias al reciente éxito de éxitos de taquilla como “F1” ha superado a varios distribuidores de películas egipcias. Un actor en ascenso es UVF, una subsidiaria del conglomerado de medios saudí Arab Radio and Television Network, que según el informe de CFC se centra en financiar y distribuir películas egipcias de presupuesto medio como preludio a su estreno internacional, particularmente en Arabia Saudita y otros países del Consejo de Cooperación del Golfo.

El informe del CFC también proporciona una visión general completa de los resultados de las primeras 10 ediciones de Cairo Film Connection, que a través de su presentación, tutoría y premios financieros y en especie ha desempeñado un papel clave para ayudar a los cineastas árabes a completar sus películas y llegar a audiencias locales e internacionales, incluidos festivales de primer nivel.

Los éxitos recientes incluyen “Four Daughters” (2023) de Kaouther Ben Hania (Túnez), que fue nominada a mejor largometraje documental en los Premios de la Academia, “Inshallah a Boy” (2023), de Amjad Al Rasheed (Jordania), que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, y “Aïcha” (2024) de Mehdi Barsaoui (Marruecos), que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia.